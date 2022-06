Rewitalizacja willi Meyera w Łodzi na finiszu

Rewitalizacja willi Meyera przy Moniuszki 3 i 5 jest już na finiszu, informuje Łódź.pl. Inwestycja czeka na odbiory końcowe.

Wille Meyera mają już pozwolenie na użytkowanie i czekają na odbiory.

Budynki zostały całkowicie wyremontowane i przebudowane.

W nowych budynkach siedzibę będą miały Mediateka Moniuszki i Wydział Kultury UMŁ.

Już w pierwszych tygodniach lipca odnowione wille mają być przekazane Bibliotece Miejskiej i Wydziałowy Kultury UMŁ, przeczytamy na portalu Łódź.pl. W Willa Ludwika Meyera będą najnowocześniejsza siedziba Biblioteki Miejskiej w Łodzi i Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

Wille przeszły remont od dachu po piwnice. Oba budynki zostały całkowicie wyremontowane i przebudowane. Elewacje zostały odnowione, a wnętrza przystosowane do pełnienia nowych funkcji.

Mediateka Moniuszki

W kamienicy mieszczącej się przy ul. Moniuszki 5 powstanie Mediateka Moniuszki (MeMo): pierwsza w Łodzi, nowoczesna multimedialna biblioteka z licznymi zbiorami druków i nagrań. W przeszklonym dziedzińcu swoje miejsce znajdą recepcja, kawiarnie oraz dodatkowa sala ekspozycyjno-wystawowa.

Mediateka to również ogród. Przed budynkiem pojawił się trawnik i nasadzenia w ogrodzie. Nie zabrakło elementów takich jak: ławki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery. Budynek będzie również dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wejdziemy do niego przez bezpośrednie połączenie z drogą, a piętra będą obsługiwane przez nowo powstałą windę. Toalety również zostały odpowiednio przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wydział Kultury UMŁ

Przebudowie uległ również budynek mieszczący się przy ul. Moniuszki 3, gdzie przeniesie się Wydział Kultury UMŁ. Sąsiadujące ze sobą wille (Moniuszki 3 i Moniuszki 5) zostały połączone przeszklonym dziedzińcem. Nawierzchnia podwórka została częściowo wymieniona na parkiet przemysłowy, a w bramie przewidywane są stojaki na rowery. Brama wejściowa pozbawiona jest stopni, a bezproblemową komunikację między piętrami i budynkami zapewni winda z łącznikami.

Wartość robót budowlanych przy Moniuszki 3 to 11 841 237 zł, a przy Moniuszki 5 24 406 863 zł brutto.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.