Rewitalizacja zabytkowej kamienicy pod Wawelem doceniona za granicą

Kamienica Krakowska pod Wawelem, której rewitalizację zaprojektował Bogusław Barnaś z BXB Studio zgarnęła właśnie swoją pierwszą międzynarodową nagrodę.

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Powiśle 10 w Krakowie, w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Królewskiego jest unikalną szansą na wprowadzenie nowej jakości waterfrontu nadwiślańskiego w centrum Starego Miasta.

Ten pozornie nieatrakcyjny budynek miał swoje lata świetności. Powstał w ok 1900 roku i był pierwszą kamienicą w obecnej pierzei ulicy Powiśle. Powsiadał wysokie walory estetyczne i liczne zdobienia. Wykończony został piękną czerwoną cegłą oraz skontrastowanymi elementami o jasnych kolorach.

W roku 1930 kamienica została nadbudowana niższą od istniejących kondygnacją, prawdopodobnie przeznaczoną dla lokalnych rybaków bądź robotników. W wyniku tej przebudowy straciła cały swój blask, zniknęły zdobienia, cegła została pokryta tynkiem, zaś proporcje uległy wyraźnemu zaburzeniu.

Budynek zatracił piękno z trudem wypracowane przez twórców pierwotnego założenia. W kolejnych latach w pierzei ulicy Powiśle powstawały kamienice w odrębnych stylach architektonicznych jak również w zupełnie innej skali.

Zdecydowaliśmy się przywrócić pierwotny blask i piękne proporcje projektowanej kamienicy, używając zabiegów projektowych adekwatnych do aktualnych czasów, kontekstu miejsca, oraz możliwości współczesnej technologii. Rewitalizacja zakłada przywrócenie pierwotnej cegły i historycznych zdobień oraz likwidację niedbale nadbudowanej ostatniej kondygnacji w latach późniejszych, dzięki czemu kamienica odzyska proporcje i charakter z roku 1900 - wyjaśniają architekci z BXB Studio.

Architekci postanowili również nadać projektowej kamienicy przy ulicy Powiśle 10 rolę miastotwórczą, sugerując możliwie pełne otwarcie historycznych wnętrz na przyległą przestrzeń miejską. Zaprojektowana w pełni przeszklona fasada parteru stanie się jednocześnie ekspozycją muzealną, pokazującą odsłonięte historyczne mury oraz zabytkowe stropy. Odsłaniając fasadę parteru tworzymy nowy salon miejski, który połączy przestrzeń ulicy z komercyjnym wnętrzem kamienicy.

Poprzez kreatywną interpretację lokalnych wzorców historycznych, powstał projekt Kamienicy Krakowskiej pod Wawelem, której przywrócono pierwotne piękno, detal i proporcje. Która nie tylko intryguje i budzi emocje, ale przede wszystkim zyska społeczny walor obiektu muzealnego, poprzez wyeksponowanie zabytkowych wnętrz parteru tak by stały się niejako własnością każdego przechodnia i uczestnika życia miejskiego.

Krakowska Kamienica pod Wawelem definiuje zupełnie nową jakość bulwarów nadwiślańskich. To budynek niezwykle nowatorski i bardzo krakowski zarazem. Posiada dynamiczną i zmienną stylistykę uzależnioną od położenia obserwatora, która wprost nawiązuje do kontekstu miejsca – Zamku Wawelskiego i architektury Starego Miasta. Wykorzystuje potencjał technologiczny naszych czasów, ale przy tym jest trwały i ponadczasowy bo zakorzeniony w tradycji. Wierzymy w BXB studio, że dzięki temu jest on czymś więcej niż tylko nowoczesnym budynkiem - mówi Bogusław Barnaś, BXB studio.