Rewitalizacja Zachodniej 56 w Łodzi. Jak zmieniły się budynek i podwórko przy Pasażu Róży?

Pierwszy etap przebudowy kompleksu budynków przy ulicy Zachodniej 56 w Łodzi jest blisko finału . Powstała tam przyjazna przestrzeń dla całych rodzin. Dodatkowe miejsce zyskał Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych (AOIA).

Budynki wraz z podwórkiem zostały całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Gruntownemu remontowi została poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek zyskał nową funkcjonalność: powstał w nim dostosowany do współczesnych standardów hostel. Do użytkowania oddanych zostanie 12 pokoi hotelowych o wysokim standardzie. Dodatkowo została wygospodarowana przestrzeń na mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Z kolei AOIA wzbogacił się o dodatkową przestrzeń: galerię i salę do działań animacyjnych.

Większe możliwości AOIA

Kolejnym etapem prowadzonych prac będzie przebudowa sali widowiskowej i przestrzeni wspólnych już po stronie budynku AOIA. Zwiększona liczebność sali zwiększy jej możliwości, a stare korytarze, atrium i toalety staną się bardziej przyjazne dla widza. Przestrzeń przeznaczona dla aktorów również ulegnie gruntownej przebudowie.

Wartość inwestycji to 14,5 mln zł.