Rewitalizowane nieruchomości odporne na pandemię?

Zbliża się koniec pełnego napięć i niepewności roku, który upływa pod znakiem pandemii. Jak pokazują dane z rynku nieruchomości, są segmenty, które pozostają odporne na ekonomiczne zawirowania. W dobie pandemii projekty premium, zwłaszcza obiekty po rewitalizacjach cieszą się rosnącym zainteresowaniem inwestorów.

Nie słabnie popyt na nieruchomości premium. Zainteresowaniem inwestorów cieszą się obiekty zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych dzielnicach, wykończone w najwyższym standardzie i z nowoczesnymi udogodnieniami. Osobny segment wśród nich stanowią luksusowe apartamenty w zrewitalizowanych kamienicach, których wartość podnosi dodatkowo ich ograniczona dostępność, unikatowość i historyczny autentyzm.

– W przeciwieństwie do sektora mieszkań popularnych, podaż nieruchomości luksusowych jest bardzo ograniczona. Realizacje obiektów tego typu wiążą się z uruchomieniem dużych środków finansowych i wymagają prestiżowej lokalizacji w najatrakcyjniejszych częściach miasta. To podnosi ich cenę, ale jednocześnie sprawia, że potrafią one nie tylko utrzymać swoją wartość, ale w długiej perspektywie praktycznie zawsze przynoszą zysk. Nie są to produkty podatne na wahania rynku czy spekulacyjne wzrosty – ceny w segmencie premium rosną powoli, jednak dzięki temu w czasach kryzysowych nie ma zagrożenia spadkami. To sprawia, że w oczach inwestorów jawią się one jako bezpieczna lokata kapitału na trudne czasy – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią.

Rośnie popyt, maleje dostępność

Lockdown i ogólne poczucie niepewności wśród inwestorów spowodowały w II kwartale bieżącego roku okresowe spowolnienie sprzedaży na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Mimo mniejszej liczby zawartych transakcji, ceny w sektorze premium wzrosły średnio o 9% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. W dobie rosnącej inflacji i przy bardzo niskim poziomie stóp procentowych inwestorzy szukają aktywów, które mają potencjał zachowania wartości i realnych zysków w dłuższej perspektywie. Jak pokazują dane JLL, ostatnia dekada przynosiła na warszawskim rynku nieruchomości luksusowych stałe wzrosty wartości. Od czasu poprzedniego kryzysu wahały się one na poziomie średnio ponad 6%, a czasem nawet 10% w skali roku. Pandemia zweryfikowała również potrzeby mieszkaniowe nabywców.

Inwestycje w zrewitalizowanych obiektach odporne na kryzys

Przykładem nieruchomości, w przypadku której spowolnienie gospodarcze nie zmniejszyło zainteresowania klientów, są rezydencje Foksal 13/15.

– Wartość apartamentów w zrewitalizowanych przez nas kamienicach to nie tylko nowoczesne rozwiązania wpisane w zabytkową tkankę. W odróżnieniu od wieżowców, butikowe inwestycje w zrewitalizowanych kamienicach zapewniają mieszkańcom poczucie intymności – mówi Piotr Łukasik, dyrektor departamentu Residential w Ghelamco Poland. – Nowoczesnych apartamentowców będzie przybywać, a historycznych kamienic dostosowanych do najwyższych, współczesnych standardów, zwłaszcza w Warszawie, pozostanie niewiele – dodaje.