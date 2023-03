Rewolucja w centrum Łodzi. Zieleń zamiast trasy W-Z przy stajni Jednorożców

Teren skrzyżowania przy kultowej stajni Jednorożców w Łodzi przejdzie niemałą metamorfozę. Jak podają urzędnicy, centrum miasta ma zyskać w tym miejscu aż 2000 mkw. zieleni.

REKLAMA

Łódź zabiera się za rozbetonowanie trasy W-Z przy stajni Jednorożców.

Przestrzeń ta ma zyskać aż 2000 mkw. zieleni.

Narożnik skrzyżowania koło hotelu Hampton by Hilton, teren przed domem handlowym Central, a także o miejsca pomiędzy jezdniami i torowiskami przy stajni Jednorożców - to tutaj ma powstać nowa łódzka zielona oaza. W efekcie może to dać dodatkowe 2000 mkw. zieleni w centrum miasta.

– Projekt chcemy przygotować zarówno we współpracy z mieszkańcami, jak i środowiskiem architektów – mówi Anna Wierzbicka, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska. – Do włączenia się w zielone zmiany zachęcamy także firmy i potencjalnych sponsorów. W ten sposób wspólnie z przedsiębiorcami działającymi w okolicy udało się zmienić m.in. pl. WOŚP przed pałacem Poznańskich.

Miasto jest już po wstępnej analizie tego, co mogłoby się pojawić wokół Stajni Jednorożców. Możliwe jest tam wprowadzenie różnego rodzaju roślin w formie kwietnych rabat, trawników, zielonych pnączy i drzew. Te ostatnie nie wszędzie można posadzić w gruncie, więc w niektórych miejscach pojawią się w donicach.