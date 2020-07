Rewolucyjne zmiany w Jarocinie. Przez dwa lata centrum wielkim placem budowy

Rewitalizacja centrum Jarocina trwa już od kilku miesięcy. Wiele ulic w Śródmieściu jest zamkniętych lub zmieniono na nich organizację ruchu. Przez ponad dwa lata centrum będzie jednym wielkim placem budowy. Jednak, dzięki tym zmianom miasto wypięknieje i przybędzie w nim zieleni. Prace potrwają do 2022 roku.

Na rynku będzie fontanna, wszędzie zasadzone zostaną nowe drzewa, wprowadzone różnorodne elementy małej architektury. Wszystko zostanie w ciekawy sposób oświetlone. Niepraktyczne płyty chodnikowe zastąpi nowa, najlepszej jakości nawierzchnia dopasowana do koncepcji przebudowy śródmieścia. Ułatwi to poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym, ludziom starszym oraz rodzicom z wózkami. Zanim to jednak nastąpi, czeka rewolucja. Przez ponad dwa lata centrum będzie jednym wielkim placem budowy.

Prace rewitalizacyjne w śródmieściu są związane z projektem „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina”, który realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie. Spółka pozyskała na to jedną z największych w historii miasta dotacji z Unii Europejskiej - ponad 136 mln złotych. Władze miasta chcą wykorzystać projekt i przy okazji zrewitalizować całą starówkę. Zostanie więc wymieniona nie tylko infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, ale też zupełnie zmieni się wygląd starego miasta - podaje oficjalny portal miejski Jarocina.