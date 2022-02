Roark Studio zaprojektowali eko-osiedle na wzór domu atrialnego

Architekci z pracowni Roark Studio zaprojektowali osiedle ukształtowane na wzór domu atrialnego, z obniżonym patio wolnym od ruchu kołowego, pełne zieleni i ekologicznych rozwiązań, a także z... tężnią.

Osiedle „Atrium Oliva” jest kameralnym założeniem, którego serce stanowi obniżone terenowo patio. Rozwiązanie inspirowane klasycznymi domami atrialnymi tworzy bezpieczną, cichą, skąpaną w zieleni przestrzeń, która sprzyja zawiązywaniu więzi społecznych wśród mieszkańców. Inwestycja, zlokalizowana w dzielnicy słynącej z zacisznych uliczek i kameralnej zabudowy oraz sąsiedztwie wielkich centrów biurowych, łączy te, z pozoru przeciwstawne, miejskie charaktery. Za projekt odpowiada pracownia architektoniczna Roark Studio.

Wokół potrzeb mieszkańców

Osiedle Atrium Oliva postanowiono ukształtować na wzór domu atrialnego, korzystając z jego układu, ale skalując rozwiązania na całe założenie. Jego sercem jest obniżone terenowo patio wolne od ruchu kołowego. Jest to przestrzeń sprzyjająca zawiązywaniu więzi społecznych, z założeniem wodnym, roślinnością oraz huśtawką podwieszoną pod pieszą kładką.

Teatralne schody zewnętrzne przeznaczone do siedzenia w cieniu drzewa przenikają się z indywidualnie zaprojektowanym placem zabaw. W części fitness znajduje się siłownia oraz niespotykana strefa relaksu i wyciszenia, gdzie mieszkańcy mogą poczytać książkę czy posiedzieć bujając wózek ze śpiącym dzieckiem.

Wyjątkowym elementem tego miejsca jest tężnia - specjalna konstrukcja drewniana odparowująca roztwór soli, dzięki której każdy mieszkaniec osiedla może skorzystać z dobrodziejstw leczniczego mikroklimatu, niczym w prywatnym uzdrowisku. Bardzo duży nacisk podczas prac projektowych został położony na zagospodarowanie terenu wykorzystujące zróżnicowanie przestrzeni, zapewniając ciekawe miejsca dla różnych grup użytkowników.

– Największą satysfakcję sprawia nam udzielenie właściwej odpowiedzi na potrzeby przyszłych mieszkańców. Staramy się projektować z myślą właśnie o nich wyobrażając sobie różnorodne scenariusze ich życia. Mamy przekonanie, że Atrium Oliva będzie właściwym wyborem dla osób lubiących korzystać z udogodnień miejskiego stylu życia równocześnie pragnących zaznać zalet osiedlowego, pogodnego sposobu spędzania wolnego czasu. Osiedle jest połączeniem miejskiego, metropolitalnego charakteru - na styku osiedla z otoczeniem - oraz kameralnego, spokojnego miejsca, w którym można odetchnąć - wewnątrz założenia – mówi Jakub Bladowski, prezes pracowni Roark Studio.

– Atrium Oliva to jeden z ciekawszych projektów premium w Trójmieście, a nawet w Polsce – mówi Anna Maj, kierownik marketingu dewelopera Allcon. – Wspólnie z Roark Studio realizujemy enklawę otwartości w jednej z najpiękniejszych i najbardziej cenionych dzielnic Gdańska. Dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania udało nam się stworzyć wyjątkowe miejsce z jakością, niespotykaną do tej pory na rynku. Kluczem było połączenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych z postawieniem w centrum naszych zainteresowań potrzeb mieszkańców. Atrium przełamuje stereotyp zamkniętej, pustej luksusowej inwestycji. Będzie to inspirujące, otwarte miejsce, sprzyjające nawiązywaniu pozytywnych relacji sąsiedzkich i wymianie myśli – dodaje.

Kameralność wpasowana w otoczenie