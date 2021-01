Rok 2020: jakie były nasze przestrzenie do życia?

W roku 2020, na skutek pandemii, zmienił nasz sposób myślenia o przestrzeniach do życia, a samo mieszkanie było nie tylko domem, ale także biurem czy uczelnią. Pandemia nie zepchnęła jednak na dalszy plan kwestii zmian klimatu i proekologicznych rozwiązań w architekturze mieszkaniowej.

Mieszkania na miarę nowej rzeczywistości



Wydaje się, że w 2020 roku na trwałe zmienił się sposób myślenia o przestrzeniach do życia. Mieszkanie przestało być jedynie miejscem do odpoczynku, a stało się również domowym biurem, szkołą i uczelnią. W związku z tym zmieniły się potrzeby potencjalnych nabywców, którzy zaczęli zwracać uwagę na konkretne rozwiązania, zastosowane nie tylko w mieszkaniu, ale także na terenie całej inwestycji. Podział osiedla na strefę publiczną, półprywatną i prywatną, przestronne części wspólne, dostęp do terenów zielonych i rekreacyjnych – to tylko kilka z rozwiązań Skanska, które w 2020 roku stały się odpowiedzią na nową rzeczywistość i nowe potrzeby klientów.

- Zauważyliśmy, że klienci jeszcze większą wagę zaczęli przykładać do elementów osiedla, mających bezpośrednie przełożenie na poczucie bezpieczeństwa i komfort. Duże oddzielne balkony, zadbana i bujna zieleń, miejsca do spędzania czasu na świeżym powietrzu na terenie osiedla, układy mieszkań, które pozwalają na zaaranżowanie miejsca do pracy zdalnej – to tylko kilka z pożądanych rozwiązań, które przez pandemię zyskały jeszcze większe znaczenie w oczach klientów. W Skanska stosujemy je już od lat, więc tym bardziej cieszy nas fakt, że nasze standardy i jakość inwestycji spotykają się z coraz większym uznaniem nabywców – mówi Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska.

Realizacja misji środowiskowej



Grupa Skanska nieprzerwanie realizuje swoją środowiskową misję – jednym z jej głównych założeń jest widoczna redukcja, a w konsekwencji osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Cel realizują wszystkie spółki Skanska na świecie. Również w Polsce deweloper mieszkaniowy nie tylko rozwija zestaw nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań z zakresu zielonego budownictwa, ale również popularyzuje je poprzez certyfikowanie wszystkich inwestycji mieszkaniowych w systemie BREEAM.

- Zamierzamy przystąpić do kolejnych certyfikacji środowiskowych, które zyskają jeszcze większe znaczenie w 2021 roku. Zatem istotne będzie dla nas stosowanie w inwestycjach mieszkaniowych m.in.: paneli fotowoltaicznych, filtrów antysmogowych, systemów, które ułatwią zarządzanie energią w mieszkaniach i pozwolą mieszkańcom poczynić oszczędności na rachunkach za jej zużycie. Co więcej, wszystkie proekologiczne praktyki i działania, które podejmiemy w nowym roku, pozwolą nam również przybliżyć się do zrealizowania naszego zobowiązania środowiskowego – ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 50 proc. do 2030 roku, a w konsekwencji osiągnięcie zerowej emisji netto do roku 2045 – dodaje Aleksandra Goller.