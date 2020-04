Rok 2020 należy do smart building

Do 2025 r. rynek Internetu Rzeczy (IoT, Internet of Things) ma osiągnąć wartość ponad 11 bilionów dolarów – wynika z analiz McKinsey Global Institute. Jednym z silniejszych trendów obserwowanych na rynku nieruchomości komercyjnych jest stosowanie w budynkach rozwiązań opartych na technologii Internetu Rzeczy, czyli tworzenie tzw. inteligentnych budynków.

W samej Unii Europejskiej budynki odpowiadają za 40 proc. całego zużycia energii i 36 proc. emisji CO2. Problemem jest przede wszystkim ich niska efektywność energetyczna. W wielu obiektach system zarządzania energią wciąż oparty jest na ręcznym, okresowym odczycie liczników.

– Systemy wykorzystujące technologię Internetu Rzeczy zapewniają stały monitoring zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym. Na przykład platforma EcoStruxure Building zbiera dane z czujników w całym budynku, analizuje je i na podstawie inteligentnych algorytmów opracowuje rekomendacje, jak usprawnić system zarządzania energią. To pozwala na znaczne oszczędności – rachunki za prąd można obniżyć nawet do 30 proc. aktualnych kwot – mówi Marek Olszewski, Marketing Channel Manager w Schneider Electric na klaster Polski, Czech i Słowacji.

Stały monitoring zużycia energii pozwala zarządcom budynków uniknąć także innej kosztownej pułapki – podpisywania umów na dostawę większej ilości energii elektrycznej, niż jest to faktycznie potrzebne. Wiedza o tym, ile energii jest niezbędne, pozwoli na zakup tylko jej koniecznej ilości i tym samym minimalizację kosztów.

Zarządzanie budynkiem 4.0

„Inteligencja” budynku to nie tylko efektywne zarządzanie energią, ale także mniejsze nakłady na utrzymanie. Szczególnie, że 75 proc. kosztów ponoszonych przez cały okres eksploatacji budynku to właśnie koszty operacyjne.

– System EcoStruxure Building Advisor pozwala uniknąć sprawdzania każdego urządzenia czy elementu systemu w budynku i umożliwia skupienie się na tych, które mają najwyższy priorytet, czyli są kluczowe dla działania obiektu. EcoStruxure Building Advisor pozwala na stały monitoring budynków z automatycznym systemem wykrywania usterek i pełną diagnostyką. Dużym ułatwieniem w codziennej pracy osoby odpowiedzialnej za zarządzanie budynkiem jest także możliwość pracy zdalnej, bez konieczności przemieszczania się między poszczególnymi obiektami w celu wykonania prostych zadań – podkreśla Marek Olszewski.

Sterowanie komfortem

Coraz ważniejsze staje się także tzw. sterowanie komfortem – użytkownicy budynków muszą mieć zagwarantowaną najwyższą jakość i pełną wygodę.

Idealnym przykładem takiego podejścia jest katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe. To miejsce, które łączy klika funkcji: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową. Utrzymanie odpowiedniego komfortu użytkowników na takim samym poziomie, z uwzględnieniem temperatury, wilgotności i jakości powietrza we wszystkich pomieszczeniach, podczas różnych wydarzeń to ogromne wyzwanie.

Z pomocą przychodzą nowoczesne systemy automatyki budynkowej. Wspomniane Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach jest wyposażone właśnie w takim system, oparty na platformie EcoStruxure od Schneider Electric.

– Choć w Polsce trend smart building dopiero nabiera rozpędu, wymagania użytkowników budynków na rodzimym rynku są coraz wyższe. Rosnące ceny energii z pewnością napędzą wzrost zainteresowania rozwiązaniami opartymi na Internecie Rzeczy. Ważna jest także funkcjonalność przestrzeni. Najbliższe lata zdecydowanie będą należeć do budynków „smart” – podsumowuje Marek Olszewski.