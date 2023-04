Rosną koszty budowy w miastach, na co wpływa zarówno inflacja, jak i wymogi zrównoważonego budowania. Pomimo rosnących cen, zielone inwestycje wciąż na topie.

Globalna inflacja i konieczne inwestycje w budynki niskoenergetyczne powodują globalne przyspieszenie kosztów budowy w miastach.

Genewa, Londyn i Nowy Jork znalazły się na czele listy najdroższych miast do budowania.

W badaniu porównującym koszty budowy w 100 miastach na świecie, Warszawa znalazła się na miejscu 75, zaraz za Porto, a przed Malagą; a Kraków na 77.

Nawet w miarę wzrostu kosztów, "zielone" inwestycje będą kluczowe dla zachowania wartości i ochrony przed starzeniem się spowodowanym wymogami zerowymi netto.

Genewa wyprzedziła Londyn jako najdroższe miasto na świecie, jeśli chodzi o koszty budowy - wynika z najnowszego raportu Arcadis 2023 International Construction Costs (ICC), zatytułowanego "New Horizons". Według badania porównawczego kosztów budowy w 100 miastach świata, Londyn spadł na drugie miejsce, a za nim uplasowały się Nowy Jork (3.) i San Francisco (4.), które dzięki rosnącym kosztom budowy przesunęły się odpowiednio o jedno i dwa miejsca w górę globalnego rankingu.

10 najdroższych miast

1. Genewa

2. Londyn

3. Nowy Jork

4. San Francisco

5. Monachium

6. Zurych

7. Kopenhaga

8. Hongkong

9. Boston

10. Filadelfia

Ze względu na trwający od 2022 roku skok inflacji, stopy procentowe na całym świecie gwałtownie wzrosły. W rezultacie wiele z 10 najdroższych miast pozostaje bez zmian w stosunku do ubiegłego roku, przy czym europejskie hotspoty w zakresie kosztów budowy, takie jak Monachium, Kopenhaga i Zurych, nadal zajmują wysokie pozycje w rankingu. Szczególnie Monachium podskoczyło o trzy miejsca, zajmując 5. miejsce wśród najdroższych miast świata. Koszty są obecnie o ponad 25% wyższe w Monachium niż w Berlinie (27. miejsce).

W 2023 r. pięć z dziesięciu miast, w tym Hongkong, będzie miało waluty denominowane w dolarach lub powiązane z dolarami. Zarówno Boston, jak i Filadelfia awansowały w indeksie i po raz pierwszy znalazły się w pierwszej dziesiątce, dzięki połączeniu aprecjacji dolara i ciągłego wpływu lokalnej inflacji.

Arcadis ICC Index 2023 obejmuje 100 dużych miast świata na sześciu kontynentach. Porównanie kosztów zostało opracowane z uwzględnieniem dwudziestu różnych typów budynków, w tym mieszkalnych, komercyjnych oraz inwestycji sektora publicznego, i opiera się na badaniu kosztów budowy, przeglądzie warunków rynkowych oraz profesjonalnym osądzie globalnego zespołu ekspertów Arcadis. Obliczenia prowadzone były w USD i indeksowane w odniesieniu do zakresu cen dla każdego typu budynku w stosunku do Amsterdamu.

Zrównoważone budownictwo jednym z priorytetów

Dane dotyczące kosztów zawarte w rankingach ICC uwzględniają również zmiany w specyfikacji, przy czym projekty niskoemisyjne mają wpływ na ceny konstrukcji. Krótkoterminowy wzrost kosztów związany z uaktualnieniem specyfikacji zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Europie może wynosić od 5-7% w przypadku nowych domów i 7-10% w przypadku budynków komercyjnych. Jednak w związku z koniecznością łagodzenia skutków zmian klimatycznych i coraz ostrzejszymi celami dotyczącymi redukcji emisji dwutlenku węgla, zrównoważone budynki w najlepszych lokalizacjach cieszą się coraz większym popytem. Skutkuje to stosowaniem "green premium", jeśli chodzi o wycenę najbardziej zrównoważonych aktywów.

Oznacza to, że ustalając priorytety wydatków, właściciele i inwestorzy muszą przyjąć długoterminową perspektywę, która będzie miała kluczowe znaczenie dla zachowania wartości. Istotne będzie zrównoważenie bieżących potrzeb aktywów, właścicieli i najemców z dodatkowymi kosztami związanymi na przykład ze spełnieniem przyszłych standardów dotyczących charakterystyki energetycznej i dekarbonizacji oraz łagodzeniem skutków narażenia na zmiany klimatu. Podejście typu "nie rób nic" - choć często postrzegane jako niższy koszt i mniejsze ryzyko - może potencjalnie przyspieszyć to, co Arcadis określił mianem "horyzontu przestarzałości", napędzanego przez wymagania zerowe netto.