Rośnie blok łódzkiego TBS-u przy ul. Przędzalniczej

Kończy się budowa trzeciego piętra i rozpoczyna budowa czwartej kondygnacji nowego bloku miasta i Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Na ul. Przędzalnianej 101/103 trwają intensywne prace przy budynku, w którym jeszcze w 2023 r. do dyspozycji łodzian będzie 20 lokali pod wynajem komunalny oraz 19 ze średnim czynszem w ramach tzw. budownictwa społecznego.

Trwa budowa budynku mieszkalnego przy ul. Przędzalniczej w Łodzi realizowanego przez miasto i Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Pierwsi lokatorzy mają się tu wprowadzić już w grudniu 2023 r.

Mieszkania w bloku przy ul. Przędzalnianej to pełen przekrój metraży: od 30-metrowych kawalerek po 3-pokojowe, prawie 70-metrowe mieszkania. Nie zabraknie tu też mieszkania dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Lokale zostaną oddane w typowym standardzie budownictwa komunalnego i społecznego: z białą armaturą i płytkami w łazienkach, z położonymi podłogami. Właściwie można wstawiać meble, przewieźć swoje rzeczy osobiste i się wprowadzać. W budynku dostępne będą też komórki i lokal użytkowy.

Kolejne mieszkania komunalne w planach

Miasto ma jeszcze w planach budowę ok. 250 mieszkań we współpracy z WTBS. Dwieście z nich trafi do puli lokali wynajmowanych jako mieszkania komunalne. Ponadto trwają też prace przy budowie mieszkań w podobnym systemie miasto – WTBS przy ul. Nawrot 98 (tam oddane będzie 35 lokali). Jest też pozwolenie na budowę bloku przy ul. Lubelskiej 7/9. W planach inwestycyjnych są też budynki przy ul. Skierniewickiej 8 i 10 oraz Lubelskiej 7, jak również przy skrzyżowaniu ulic Oblęgorskiej i Widok.