Rośnie konstrukcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Postępują prace realizowane przez Warszawę na budowie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Po ukończeniu fundamentów i konstrukcji podziemnych budowa wkroczyła w fazę wznoszenia kondygnacji nadziemnych. Placówka zostanie otwarta w 2023 r.

Nowy budynek muzeum powstaje po północnej stronie placu Defilad, od strony ulicy Marszałkowskiej. – Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie postępuje w imponującym tempie. To będzie kluczowy element Nowego Centrum Warszawy i jeden z najciekawszych punktów na mapie stolicy. Miejsce, które chętnie odwiedzać będą zarówno mieszkańcy, jak i turyści. W Warszawie – stolicy wolnego czasu! – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, który w poniedziałek odwiedził plac budowy.

Przyjazna przestrzeń w centrum stolicy

– Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad to będzie prestiżowe miejsce otwarte na sztukę nowoczesną, ale także przyjazna i otwarta dla mieszkańców Warszawy przestrzeń kultury i wspólnoty. Tak zaprojektowana została architektura tego miejsca, żebyśmy wszyscy mogli swobodnie z niego korzystać – podkreśla Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to jeden z kluczowych projektów realizowanych w ramach Nowego Centrum Warszawy – spójnego programu obejmującego zmiany w ścisłym centrum stolicy. Czteropiętrowy budynek będzie mieć w sumie ok. 20 000 metrów kwadratowych. Oprócz przestrzeni wystawowych pomieści m.in. kino, audytorium, sale edukacyjne, pracownie konserwatorskie, kawiarnię. To niezwykle ważna dla miasta inwestycja, która zaktywizuje tę część Śródmieścia. Poza nową siedzibą Muzeum planowana jest również przebudowa placu przed Pałacem Kultury i Nauki – tzw. placu Centralnego. Mieszkańcy Warszawy zyskają tym samym kolejne przyjazne miejsca do odpoczynku, rekreacji i organizacji wydarzeń kulturalnych.

Aktualny stan prac

Dotychczas zakończone zostały prace fundamentowe oraz konstrukcyjne na kondygnacjach podziemnych i parterze budynku nowej siedziby MSN. W tych rejonach prowadzone są obecnie prace instalacyjne oraz wykończeniowe, a równolegle powstaje konstrukcja obiektu na kondygnacjach nadziemnych. Na poziomie +1, gdzie m.in. zlokalizowane będą galerie sztuki, prowadzone są prace związane z wylewaniem białego betonu architektonicznego dla elementów pionowych (wykonano część portali wejściowych do galerii z uwzględnieniem elementów identyfikacji wizualnej) oraz roboty szalunkowe i zbrojarskie dla stropu.

Nowa siedziba muzeum

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną w 2005 r., prowadzoną wspólnie przez Miasto, które odpowiada za budowę nowego gmachu, oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Za projekt architektoniczny dla nowej placówki odpowiada amerykańska pracownia Thomas Phifer and Partners, a za realizację prac budowlanych firma Warbud.