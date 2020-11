Rośnie nowa inwestycja w Katowicach

W Katowicach rośnie inwestycja mieszkaniowa, która zapewni mieszkańcom przestrzeń do rekreacji z salą fitness, zieloną strefę rekreacji na świeżym powietrzu i energię czerpaną z instalacji solarnych. Wspólnota do dyspozycji będzie także miała pojazdy elektryczne. Projekt I etapu inwestycji stworzyli Bar Orian Architects przy współpracy z Czora & Czora.

Trwa budowa I etapu położonej w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach inwestycji mieszkaniowej Okam, Inspire (budynki A i B). Docelowo projekt zakłada siedem budynków ośmiopiętrowych z 450 mieszkaniami. Projekt pierwszego etapu powstał na stołach kreślarskich Bar Orian Architects przy współpracy z Czora & Czora.

Na uwagę zasługuje koncepcja architektoniczna inwestycji. Planowana infrastruktura oferować ma możliwości „na miejscu”. Inspire to miejsce, które ma inspirować i wykracza poza koncepcję „czterech ścian”. Oprócz mieszkań znajdą się tam miejsca zachęcające do ciekawego spędzania czasu. Dostępna będzie strefa mieszkańca z salą fitness, pokojem gier z piłkarzykami i bilardem.

Na ok. 4,7 tys. metrów kwadratowych działki znajdzie się zaprojektowana w sposób przemyślany zieleń okalająca budynki mieszkalne, a także zielona strefa do wspólnej rekreacji mieszkańców

z wkomponowaną małą architekturą idealną do spędzania wolnego czasu i zabaw, również dla najmłodszych.

– W mieszkaniach znajdą się m.in. oczyszczacze powietrza, a do dyspozycji wspólnoty oddane zostaną pojazdy elektryczne. Nie zabraknie paczkomatów, wypożyczalni rowerów i serwisu rowerowego. Dbamy o środowisko: energią słoneczną pozyskaną przez solary oświetlimy części wspólne. – mówi Arie Koren, CEO Okam.