Rośnie nowy wiadukt Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola

W rejonie Parku Agrykola w Warszawie trwa budowa nowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej. Gotowe są już jego skrajne podpory, czyli oba przyczółki, a budowa pozostałych podpór dobiega końca - podaje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Trwa budowa elementów konstrukcyjnych nowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej. Prace toczą się w jego części północnej.

Obiekt powstaje w miejscu wysłużonej, niemal 50-letniej estakady.

Zgodnie z planami pierwsi kierowcy pojadą wiaduktem północnym w styczniu 2023 r.

Następnie ruszy rozbiórka wiaduktu południowego, a później jego odbudowa.

Powstający wiadukt północny ma być przygotowany do przełączenia na niego ruchu na początku 2023 r. Następnie rozebrany zostanie wiadukt południowy i rozpocznie się jego odbudowa.

Wykonawcą prac jest firma Skanska, a nadzór nad robotami budowlanymi prowadzi Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Inwestycja polegająca na przebudowie fragmentu Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola potrwa do marca 2024 r. Nowe konstrukcje zastąpią estakady oddane do użytku w 1974 r. Te nie nadawały się już do remontu.