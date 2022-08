Rośnie warszawski skyline. 2022 r. pod znakiem otwarć flagowych biurowców i ogłoszeń nowych projektów

Choć rok 2022 trwa w najlepsze, do tej pory w Warszawie oddano do użytku już 3 biurowce, a jeszcze kilka ma zostać otwartych. Ogłoszono również nowe projekty. O jakich inwestycjach mówimy? Odpowiedź poniżej.

Te biurowce już są otwarte:

Wieża SKYSAWA

Architekt: Polsko-Belgijska Pracownia Architektury

Inwestor: PHN

W czerwcu br. pozwolenie na użytkowanie uzyskał warszawski wieżowiec Polskiego Holdingu Nieruchomości, SKYSAWA. Projekt wysokościowca powstał w Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury.

Prace konstrukcyjne części nadziemnej wieży trwały rok, za to wyższe kondygnacje – od +17 do +40 - wybudowano w rekordowym tempie. Nowe piętro w wieży SKYSAWA powstawało średnio co cztery dni. Tak szybko buduje się, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Łączny czas ich realizacji zajął zaledwie 150 dni.

W lipcu 2021 r. wieża SKYSAWA osiągnęła swoją docelową wysokość. W kwietniu 2021 r. SKYSAWA została połączona ze stacją metra Rondo ONZ.

Prace konstrukcyjne części nadziemnej wieży trwały rok, za to wyższe kondygnacje – od +17 do +40 - wybudowano w rekordowym tempie. Nowe piętro w wieży SKYSAWA powstawało średnio co cztery dni, fot. mat. pras.

Dzięki centralnej lokalizacji przy Rondzie ONZ jest jedną z nielicznych inwestycji w Warszawie połączonej bezpośrednim przejściem ze stacją metra Rondo ONZ. W styczniu 2022 r. PHN sfinalizował podpisaną w grudniu 2021 r. wieloletnią umową z PKO Bankiem Polskim na wynajęcie całej powierzchni kompleksu SKYSAWA.

Najemcy wprowadzą się w pierwszej połowie 2023 roku.

Forest

Architekt: HRA Architekci

Inwestor: HB Reavis

W drugiej połowie marca br. pozwolenie na użytkowanie otrzymała wieża warszawskiego kompleksu biurowego Forest. 120-metrowy wieżowiec oferuje 55 tys. mkw. przestrzeni, a ukończone rok temu niższe biurowce kolejne 23 tys. mkw. powierzchni najmu.

Po 2,5 roku od rozpoczęcia prac budowlanych, niegdyś niedostępny teren pomiędzy al. Jana Pawła II, rondem Zgrupowania AK "Radosław" i ul. Burakowską przeszedł metamorfozę w jeden z najbardziej zielonych projektów biurowych i przyjazny fragment miasta.

Projektanci z pracowni HRA Architekci inspirowali się naturą oraz trendem znanym jako biophilic design. Na otwartym dla pieszych dziedzińcu i wokoło budynków zasadzono 200 dojrzałych drzew i drugie tyle krzewów, fot. mat. pras.

Projektanci z pracowni HRA Architekci inspirowali się naturą oraz trendem znanym jako biophilic design. Na otwartym dla pieszych dziedzińcu i wokoło budynków zasadzono 200 dojrzałych drzew i drugie tyle krzewów. Wyróżnikiem są też zielone tarasy na dachach, gdzie powstały strefy rekreacyjne i miejski ogród z widokiem na panoramę Warszawy. Inwestycja została wyróżniona nagrodą dla najlepszego budynku przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego.

Intraco Prime

Architekt: Juvenes

Inwestor: PHN

W maju 2022 r. PHN uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku biurowo-handlowego Intraco Prime położonego na warszawskim Muranowie przy ul. Stawki 2B.

Intraco Prime to nowoczesny obiekt biurowy klasy A o powierzchni ok. 13 tys. mkw. Na parterze budynku znajdują się lokale handlowo-usługowe. Realizacja inwestycji była prowadzona według wymogów certyfikacji BREEAM. Nowoczesny i kameralny budynek spod kreski Juvenes współgra z obecną wieżą Intraco.

Intraco Prime to nowoczesny obiekt biurowy klasy A o powierzchni ok. 13 tys. mkw. Na parterze budynku znajdują się lokale handlowo-usługowe. Realizacja inwestycji była prowadzona według wymogów certyfikacji BREEAM, fot. mat. pras.

Te obiekty mają się otworzyć jeszcze w 2022 r.:

Varso Tower

Architekt: Foster + Partners

Inwestor: HB Reavis

Wieżowiec jest częścią wielofunkcyjnej inwestycji Varso Place, realizowanej w centrum Warszawy przez firmę HB Reavis i oferującej biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowo-usługowy.

53-piętrowy wieżowiec zwieńczony iglicą powstał na deskach wielokrotnie nagradzanej pracowni Foster + Partners, która słynie z przełomowych projektów wpisujących się w nurt zrównoważonego rozwoju.

Po ukończeniu budowy w 2022 roku, do odwiedzin w Varso Tower zachęci pełne zieleni lobby, na którego ścianach znajdzie się ręcznie wykonana mozaika. Stamtąd, dwie przeszklone windy zabiorą pasażerów z prędkością 8 m/s na szczyt wieżowca, gdzie będzie można podziwiać panoramę miasta.

53-piętrowy wieżowiec zwieńczony iglicą powstał na deskach wielokrotnie nagradzanej pracowni Foster + Partners, która słynie z przełomowych projektów wpisujących się w nurt zrównoważonego rozwoju, fot. mat. pras.

Dwa tarasy widokowe – jedne z najwyższych w Europie – znajdą się na wysokości 205 metrów oraz 230 metrów, czyli nawet dwukrotnie wyżej niż taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki. Na piętrach od 46. do 48. otwarta zostanie również restauracja z widokiem na Warszawę.

P180

Architekt: PRC Architekci

Inwestor: Skanska

We wrześniu 2022 roku ma zakońcyc się budowa warszwskiego biurowca P180 spod kreski PRC Architekci. P180 powstaje w jednym z najlepiej zlokalizowanych miejsc w Warszawie – u zbiegu ulic Puławskiej i Domaniewskiej, bezpośrednio przy stacji Metro Wilanowska. Budynek będzie miał unikalną na skalę dzielnicy ekspozycję, zapewniającą rozpoznawalność jego najemcom. Piętra P180 pozwolą na swobodną aranżację, a ich przemyślany układ wpisuje się w rosnącą potrzebę elastyczności zgłaszaną przez klientów.

Autorzy projektu położyli duży nacisk na udogodnienia dla rowerzystów. W budynku powstanie rowerownia z dostępem zlokalizowanym tuż obok wejścia głównego, a także szatnia z prysznicami. Będą mogli z nich korzystać wszyscy pracownicy biura, którzy dojeżdżają do pracy rowerem lub np. uprawiają jogging. Biurowiec zapewni dodatkowo miejsca postojowe dla skuterów i hulajnóg.

Zgodnie z filozofią Skanska, w obrębie inwestycji zostanie zastosowany zielony beton, fot. mat. pras.

Zgodnie z filozofią Skanska, w obrębie inwestycji zostanie zastosowany zielony beton. Co więcej, biurowiec P180 jest kolejną inwestycją Skanska, która będzie powstawała zgodnie z wytycznymi certyfikatu WELL. Budynek będzie ubiegał się także o certyfikaty LEED oraz Obiekt bez Barier.

Te projekty ogłoszono w 2022 r.:

Sobieski Tower

Architekt: JEMS Architekci

Inwestor: Ghelamco

W maju 2022 r. Ghelamco pokazało projekt wieżowca Sobieski Tower, który firma planuje wybudować przy placu Zawiszy w Warszawie. Budynek zaprojektowany przez JEMS Architekci ma mieć 130 metrów wysokości.

Do tej pory Ghelamco dość ostrożnie wypowiadało się o planach budowy wysokościowca na granicy Śródmieścia i Ochoty w Warszawie. Początkowo deweloper planował budowę aż 160-metrowej bryły, jednak stołeczny ratusz nie wydał zgody na taką wysokość. Obecna propozycja zaprezentowana przez radę miasta zakłada budynek niższy o 30 metrów, ale za to szerszy i o zróżnicowanych wysokościach.

W maju 2022 r. Ghelamco pokazało projekt wieżowca Sobieski Tower, który firma planuje wybudować przy placu Zawiszy w Warszawie. Budynek zaprojektowany przez JEMS Architekci ma mieć 130 metrów wysokości, fot. mat.pras.

Biurowiec i studio TVP

Architekt: PIG Architekci

Inwestor: Telewizja Polska

10 stycznia oficjalnie rozpoczęto budowę hali zdjęciowej TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Powstający obiekt o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych pomieści sześć modułów studyjnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2024 rok. Jak mówią władze stacji, ma być to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce.