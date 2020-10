Rośnie wiadukt nad torami Rail Baltica

Rośnie wiadukt w Uhowie nad torami Rail Baltica. Zostały już ułożone najważniejsze elementy przeprawy.

Najważniejsze elementy wiaduktu nad torami Rail Baltica w Uhowie w woj. podlaskim zostały ułożone. To pierwsze budowane dwupoziomowe skrzyżowanie na modernizowanym odcinku z Czyżewa do Białegostoku.

Na budowie wiaduktu drogowego nad torami w Uhowie k. Łap specjalny dźwig ułożył ważne elementy przeprawy - 27 zbrojonych belek nośnych, każda o długości 27 m. Zamontowane elementy będą podporą dwóch jezdni, po dwa pasy ruchu na każdej. Wykorzystanie dużej maszyny o udźwigu do 500 ton zapewniło sprawną pracę. Roboty były prowadzone nocą, by nie ograniczać ruchu pociągów. Wcześniej wykonano już przyczółki wiaduktu. Z prefabrykowanych elementów budowane są ściany oporowe. Wiadukt będzie miał 130 m długości i ponad 25 m szerokości. Zasadnicze prace na obiekcie mają zakończyć się do końca roku. Kierowcy wiosną skorzystają z nowej przeprawy, która jest też odcinkiem drogowej obwodnicy miasta.

Wiadukt nad torami Rail Baltica jest elementem obwodnicy Uhowa. Zastąpi przejazd kolejowo-drogowy i połączy zmodernizowaną ul. Kolejową z drogą wojewódzką nr 682. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują w Uhowie także przejście podziemne dla pieszych, które zapewni dogodne połączenie z przystankiem kolejowym. Dzięki dwóm nowym obiektom mieszkańcy zyskają bezpieczny bezkolizyjny przejazd w komunikacji drogowej i dogodne „przejście” przez tory.

Nowy wiadukt w Uhowie to pierwsze z 25 skrzyżowań dwupoziomowych, które zostaną wybudowane między Białymstokiem i Czyżewem dzięki modernizacji linii Rail Baltica. Bezkolizyjne przeprawy przez tory, zamiast przejazdów kolejowo-drogowych, pozwolą na prowadzenie ruchu pociągów z prędkością 200 km/h i podróż z Białegostoku do Warszawy w półtorej godziny. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają też wygodniejszą komunikację drogową w regionie.

Inwestycja w Uhowie prowadzona jest wspólnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Zakres prac obejmuje budowę wiaduktu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Finansowanie to 10,4 mln zł netto z projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”.