Rosssman posadzi las w Łodzi

Rossmann posadzi na terenie województwa łódzkiego łącznie ponad 50 tys. drzew, z czego 35 tys. w samej Łodzi, w ramach współpracy z miastem. Pierwsze sadzonki wkopano w ziemię 6 kwietnia br.

REKLAMA

W ramach wspólnej akcji Rossmanna i Łodzi zostanie posadzony las o powierzchni ponad 4,4 ha.

Na terenie województwa łódzkiego łącznie posadzonych zostanie ponad 50 tys. drzew.

Województwo łódzkie jest najmniej zalesionym regionem w Polsce.

Las Rossmanna to projekt towarzyszący obchodom 30-lecia działalności firmy w Polsce, wpisujący się w działania związane z troską o środowisko m.in. inicjatywę Czujesz Klimat? Rossmanna.

30 lat to piękny jubileusz. Chcieliśmy go uczcić robiąc coś zarówno dla miasta, z którym jesteśmy związani od samego początku naszej historii w Polsce, jak również dla środowiska, w którym żyjemy my i w którym będą żyły kolejne pokolenia. Las Rossmanna pozwolił na realizację tych dwóch celów przy jednej inicjatywie – mówi Renata Lach, członek zarządu Rossmanna.

Sam pomysł na sadzenie lasów ma swoje podłoże w postępującym procesie tzw. deforestacji.

To zjawisko powszechne na całym świecie, którego jako firma odpowiedzialna społecznie, jesteśmy boleśnie świadomi. Wycinanie lasów powoduje wzrost efektu cieplarnianego, spadek bioróżnorodności, zmniejszoną ilość tlenu w atmosferze, niszczenie naturalnych siedlisk zwierząt, itp. Chcemy, by Las Rossmanna o tym problemie przypominał, przeciwdziałał mu, a jednocześnie był pomnikiem przyrody na długie lata – dodaje Renata Lach.

Do współpracy przy powiększaniu obszarów lasów komunalnych Rossmann zaprosił Urząd Miasta Łodzi, który w ramach „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+” chce do 2030 roku chce zalesić 160 ha gruntów rolnych.

Wspólna akcja

Obecnie łódzkie lasy komunalne zajmują obszar ponad 1500 ha, z czego aż 1200 ha to Las Łagiewnicki (będący największym w Europie kompleksem leśnym w granicach administracyjnych miasta). W ramach wspólnej akcji Rossmanna i Miasta zostanie posadzony las o powierzchni ponad 4,4 ha. Będzie to ok. 35 tys. sztuk sadzonek sosny zwyczajnej – pionierskiego gatunku wybieranego do tworzenia pierwszego pokolenia lasu na gruntach wykorzystywanych wcześniej m.in. jako rolne. Działka przy ul. Hanuszkiewicza, przy której posadzono pierwsze drzewka, właśnie do takich się zalicza. Dodatkowo jest ona dobrze naświetlona co zwiększa szansę na to, że sadzonki się przyjmą i za kilkanaście lat będą pokaźnymi drzewami (szacuje się, że sosna zwyczajna rośnie o kilkadziesiąt centymetrów rocznie, w zależności od wieku sadzonki i warunków wzrostu).

Kontynuujemy prace związane z programem zalesiania miasta. W latach 2021-2022 zalesiliśmy około 6 ha nowych terenów, sadząc ponad 45 tysięcy drzew. Tegoroczne prace zaczynamy od współpracy z Rossmannem zalesiając około 4,4ha gruntów w rejonie ulic Opolskiej i Hanuszkiewicza, będących do tej pory nieużytkami. W trakcie roku planujemy zalesić kolejne tereny, zwłaszcza te dotychczas niezagospodarowane. Zależy nam przede wszystkim na sukcesywnym powiększaniu terenów zielonych i lesistości Łodzi. Więcej lasów to więcej pochłanianego dwutlenku węgla, a także nowe miejsca do wypoczynku dla mieszkańców czy ostoje dla zwierząt – mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Miasta Łodzi.

Oprócz sadzenia drzew w ramach lasów komunalnych, Rossmann zdecydował się także na szersze działania, poza granicami miasta, ale wciąż na terenie województwa łódzkiego. Powód? Okazuje się, że o ile Polska na tle innych państw Europy wypada w okolicach średniej jeśli chodzi o procent zalesienia versus powierzchnia kraju (29,6 proc.), o tyle województwo łódzkie jest najmniej zalesionym regionem w Polsce. Przykładowo - województwo lubuskie ma blisko 50-procentowe zalesienie obszaru, łódzkie zaś 21,4 proc.

- Oprócz posadzenia nowego lasu, zaangażowaliśmy się również w ratowanie tego co na terenie województwa łódzkiego zniszczyły nawałnice i pożary. Na ten cel przeznaczamy 18 tys. sadzonek, które zalesią okolice miejscowości Grodzisko i Żytno na terenie powiatu radomszczańskiego. – mówi Joanna Wojtasik, kierownik sekcji ds. zrównoważonego rozwoju w Rossmannie.