Rozbudowa kampusu CD Projekt na warszawskim Żeraniu. Stoi pierwszy budynek!

Grupa CD Projekt rozbudowuje swój warszawski kampus o nowy kompleks budynków. Właśnie zakończono budowę nowoczesnego garażu z zieloną strefą rekreacyjną na dachu.

Budynek biurowo-administracyjny CD Projekt powstaje na terenie dawnych zakładów FSO Żerań w Warszawie.

Za projektem architektonicznym stoi Medusa Group.

Prace budowlane już trwają i zakończą w pierwszym kwartale 2025 roku.

Od kilkunastu miesięcy studio architektoniczne Medusa Group pracuje nad projektem kompleksu biurowego dla grupy CD Projekt, zajmującej się tworzeniem i wydawaniem gier wideo.

Nowoczesna i maksymalnie elastyczna przestrzeń nowo powstającego kompleksu ma w przyszłości umożliwić dokonywanie zmian funkcjonowania wznoszonego dziś budynku. Przestrzeń biurowa łatwo będzie mogła ulec transformacji.

Założenia projektu zdeterminował gen przemysłowy, który architekci Medusa Group dostrzegli zarówno w samej lokalizacji, jak i w działalności inwestora. Istniejące w ramach Grupy studio CD Projekt Red zajmuje się bowiem tworzeniem i wydawaniem gier wideo na komputery osobiste oraz konsole najnowszej generacji. Studio znane jest na całym świecie z serii gier Wiedźmin, flagowej marki studia, GWINTA: Wiedźmińskiej Gry Karcianej, a także z gry Cyberpunk 2077. Celem twórców projektu z Medusa Group było stworzenia takiego miejsca pracy, które w pełni odzwierciedlałoby kreatywność i ducha innowacji studia.

Tak będzie wyglądał nowy budynek na terenie kampusu CD Projekt w Warszawie, fot. mat. pras.

Rekreacja na poziomie

Kompleks stanie na terenie kampusu, ulokowanego w dawnych zakładach FSO Żerań i będzie się składać z budynku biurowego oraz wielofunkcyjnego budynku garażu ze strefą rekreacyjną zlokalizowaną na dachu.

– W miejscu, gdzie powstaje obecnie biurowiec, była przestrzeń parkingowa, służąca pracownikom CD Projekt. Firma adaptuje tę postindustrialną tkankę już od kilkunastu lat. Teraz również my dołączamy do tej opowieści, pisząc jej nowy rozdział. Zaczęliśmy od wzniesienia wielopoziomowego garażu, który służyć będzie pracownikom również jako miejsce plenerowego wypoczynku i rekreacji – podkreśla Przemo Łukasik, współzałożyciel studia architektonicznego Medusa Group.

To odpowiedź na oczekiwania użytkowników budynków biurowych, poszukujących atrakcyjnych miejsc służących integracji. Kondygnacja dachu to otwarta przestrzeń, idealna do organizowania spotkań przy kawie, z wydzieloną strefą crossfitu oraz boiskiem do koszykówki. Komunikację z głównym budynkiem biurowym zapewnia z kolei nadwieszony łącznik. – Ta strefa to znak czasów w jakich żyjemy, gdy miejscu pracy towarzyszy zielona przestrzeń relaksu, organicznie przenikająca do strefy formalnej – dodaje architekt.

Już same elewacje budynku garażu, który oddano niedawno do użytku, zdradzają podejście projektantów do poprzemysłowego miejsca. Pancerz z arkuszy polerowanej, giętej blachy maskuje samochody, wskazując charakter przyszłej zabudowy. Powierzchnia mnoży jednocześnie zdeformowane, nieoczywiste odbicia. Konstrukcja ze stalowych profili zapewnia wsparcie dla roślin, które z czasem pokryją budynek, tworząc kameralną strefę rekreacji. Zieleń wypływać będzie z donic, stworzonych na podłużnych uskokach bryły.

Kampus CD Projekt na warszawskim Żeraniu wzbogacił się o nowoczesny garaż, fot. mat. pras.

Otwartość i swoboda projektowa przejawiają się również w projekcie samego biurowca.

– Jednym z kluczowych aspektów, na których skupiliśmy się w pracy projektowej jest elastyczność zagospodarowania przestrzeni biurowej. Tradycyjne biurowce często narzucają sztywne układy pomieszczeń. Tymczasem my staraliśmy się zaprojektować uniwersalną przestrzeń na otwartym planie, bardzo łatwą w organizacji i efektywnym przearanżowaniu w przyszłości – podkreśla Przemo Łukasik.

Elastyczność wnętrz wymusiła zastosowanie stalowej konstrukcji stropów. Poszczególne kondygnacje zostały pozbawione wewnętrznych słupów i ścian nośnych oraz działowych, aby łatwiej było dostosowywać je do zmieniających się potrzeb użytkowników oraz odbiorców.

– Sektor gamingowy tworzy i zmienia swoje multidyscyplinarne zespoły, które dzięki tak zaprojektowanej przestrzeni, będą mogły dostosować się do zmian w przyszłości – dodaje Łukasik.

Takie podejście do projektowania elastycznych przestrzeni biurowych odzwierciedla oczekiwania współczesnego świata. Świadome firmy zdają sobie sprawę z konieczności tworzenia budynków, które, przy niewielkich nakładach, można dostosowywać do zmieniających się dynamik pracy, struktur zespołów i postępującej technologii. Tworząc otwarte układy przestrzenne i wykorzystując modułowe elementy, będzie można łatwo przekonfigurować miejsce pracy, aby dostosować je nowych realiów.

Wartością dodaną projektu będzie zieleń. Wzdłuż wszystkich przeszklonych elewacji biurowca architekci zaprojektowali zielone tarasy. Będą dostępne dla wszystkich pomieszczeń i przestrzeni biurowych. Przestronne, rozsuwane okna zapewnią dużą ilość światła dziennego, a bezpośredni dostęp do świeżego powietrza umożliwi naturalne przewietrzanie pomieszczeń. Balkony będą cofnięte w głąb fasady, zapobiegając zbytniemu nasłonecznieniu i nagrzewaniu wnętrz.

Nowo powstający kompleks budynków w Żeraniu ma jednocześnie aktywizować poprzemysłową dzielnicę i kłaść nacisk na rozwiązania proekologiczne i niskoemisyjne. To świadectwo przyszłościowego podejścia, zarówno Grupy CD PROJEKT, jak i Medusa Group, do tworzenia miejsc pracy, które są nie tylko estetycznie atrakcyjne, ale także wysoko funkcjonalne i reagujące na zmieniające się potrzeby.