Rozbudowa Muzeum Narodowego w Warszawie. WXCA pokazali swoją koncepcję

Konkurs na rozbudowę MNW został rozstrzygnięty. Przyglądamy się koncepcji pracowni WXCA, która zajęła III miejsce.

Projekt Centrum Konserwatorsko-Magazynowego Muzeum Narodowego w Warszawie autorstwa WXCA zdobył III miejsce w konkursie organizowanym przez Muzeum Narodowe w Warszawie oraz SARP.

Budynek Muzeum Narodowego w Warszawie to zabytkowy gmach o ogromnym znaczeniu dla polskiej sztuki, będący ikoną modernistycznej polskiej architektury.

Sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. arch. Jerzego Bogusławskiego uznał, że „projekt budynku umieszcza wszystkie wymagane funkcje pod ziemią, aby bryła nowego gmachu nie kontrastowała z zabytkowym parkiem i gmachem Muzeum. Koncepcja poetycko wpisuje się w stołeczną skarpę, która – jak wiadomo – składa się zarówno z licznych instytucji, jak i ciągów parków, co czyni ją esencjonalnym, warszawskim”.

Nowe otwarcie muzeum

Obraz Centrum Konserwatorsko-Magazynowe Muzeum Narodowego w Warszawie, proj. WXCA, fot. mat. prasowe

Wchodząc w dialog z dziełami i ich twórcami, wybitnymi artystami z różnych epok, muzeum wyraża najwyższą jakość eksponowania i opieki nad zbiorami. Jego nowa odsłona ma kontynuować i wzmacniać ten wizerunek.

– Proponowany projekt roztacza nowoczesną wizję obcowania z dziedzictwem narodowym, którą wyraża swoją krajobrazową formą. Obraz tworzony przez projektowany budynek wraz z istniejącym gmachem podkreśla takie wartości jak: otwartość, dostępność, zwrócenie się ku naturze, mądre gospodarowanie zasobami, współistnienie kultury z naturą – mówi Anna Dobek-Lenczewska z WXCA, współautorka projektu.

Muzeum jest inspiracją do poszukiwania takiej wizji instytucji, w której opieka nad zbiorami może zarysowywać i skłaniać do refleksji nad kluczowymi problemami dzisiejszego świata.

– Kultura jako źródło tej inspiracji może pomóc w kształtowaniu lepszej przyszłości, zamanifestować aktywne uczestnictwo Muzeum Narodowego w Warszawie w aktualnym globalnym zjawisku zwrotu ku naturze. Zaproponowane rozwiązanie jest swego rodzaju manifestem tego, jak rozwija się nasze rozumienie celów realizowanych przez takie instytucje – prezentowania kultury jako żywego, aktywnego uczestnika w życiu społeczeństwa, budującego jego świadomość i tożsamość, wyznaczające i kształtujące kierunki dyskursu publicznego – dodaje Anna Majewska-Karolak z WXCA, współautorka projektu.

Muzeum otwarte w stronę parku

Projektowany budynek odnajduje nowy sposób wyrażenia tych celów, realizuje wizję nowego otwarcia Muzeum Narodowego w Warszawie w kierunku parku, ukazuje tę piękną zabytkową formę, nadając jej nową współczesną twarz.

Zanurzona w parku, horyzontalna bryła pawilonu z centralnie umieszczonym wejściem w formie owalnego, krajobrazowego otwarcia pozwala zaistnieć istniejącemu muzeum w otaczającej zieleni, nie zniekształcając jej relacji z historycznym parkiem i majestatycznego obrazu. Projektowany zespół osadza zabytkowy obiekt w towarzyszącym mu naturalnym ogrodzie, tworząc jednocześnie zupełnie nową jakość przestrzeni.

Pozwala to na otwarcie muzeum na szersze grono odbiorców, zaprezentowanie go jako instytucji zapraszającej i animującej życie kulturalne miasta oraz aktywnie w nim uczestniczącej. Tym samym wpisuje muzeum w krajobraz nie tylko kulturowy, ale również rekreacyjny, edukacyjny, rozrywkowy, prezentując się jako nowoczesna, dostępna instytucja o dynamicznej, różnorodnej ofercie, skierowanej do różnych grup odbiorców.



Zespół WXCA: Szczepan Wroński, Michał Czerwiński, Anna Dobek-Lenczewska, Anna Majewska-Karolak, Andrzej Bulanda, Zuzanna Rosińska, Michał Sokołowski, Małgorzata Bonowicz, Julia Shvets, Agnieszka Roś, Jerzy Marasek, Jan Binzer

Konsultacje architektury krajobrazu: Alicja Bieske-Matejak

Wizualizacje zewnętrza: DotDesign Studio