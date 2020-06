Rozbudowa stadionu ŁKS Łódź przyspiesza. Mirbud zrealizuje inwestycję szybciej?

Rozpoczęta przed rokiem rozbudowa stadionu piłkarskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi powinna zakończyć się w czerwcu 2022. Firma Mirbud zamierza jednak zrealizować inwestycję w krótszym terminie i oddać obiekt do użytku już jesienią 2021.

- Jeszcze parę lat temu chyba nikt z nas się nie spodziewał, że możemy zmienić w Łodzi całą infrastrukturę służącą sportowi. To przecież nie tylko budowa tego obiektu, ale też całego zaplecza związanego z piłką nożną oraz innymi dyscyplinami. Wiele się więc dzieje. Będziemy starali się jak najszybciej ciągnąć tę inwestycję i mam nadzieję, że już niedługo skończymy stadion, który dopełni jedyne tego typu centrum sportowo-rekreacyjne w Polsce. Każda sroczka swój ogonek chwali więc powiem, że będzie to najładniejszy obiekt piłkarski w kraju. W sąsiedztwie są dwie hale, rozbudowuje się Fala, w oczach rośnie nasze Orientarium. Cała ta przestrzeń z istniejącą już i powstającą infrastrukturą sprawia, że ta część Łodzi będzie takim niesamowitym, olbrzymim centrum rekreacji, wypoczynku i przede wszystkim sportu, który tutaj jest odkąd pamiętamy – powiedziała prezydent Zdanowska dziękując wykonawcy za szybki postęp prac. - Firma jak zwykle spisuje się bardzo dobrze, za co chciałam podziękować nie tylko w imieniu kibiców ale też wszystkich łodzian, bo chcemy żyć i otaczać się ładną infrastrukturą.

Prezes Mirbudu podkreślił, że prace weszły w etap, w trakcie którego stadion rośnie w oczach. - Zmontowaliśmy już większość prefabrykowanych trybun, które nie są wylewane na miejscu co gwarantuje odpowiednią jakość i trwałość. To są żelbety architektoniczne, które za pięć, dziesięć lat będą tak samo wyglądały. Prefabrykaty związane z montażem trybun nadal będą przyjeżdżały, a równocześnie są robione stropy na trybunie wschodniej. Jesteśmy też na etapie zamówień konstrukcji stalowej, dźwigarów i pokrycia dachu, którego montaż chcemy rozpocząć jesienią – powiedział Mirgos.

Podtrzymał jednocześnie ubiegłoroczną deklarację dotyczącą wcześniejszego zakończenia prac budowlanych. - Mija rok, jak jesteśmy na placu budowy. Termin ukończenia mamy wyznaczony na czerwiec 2022, ale już wcześniej obiecaliśmy, że postaramy się przyspieszyć realizację prac. Na dzisiaj nie wydarzyło się nic, co mogłoby zakłócić ten ambitny plan. Jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę trybuny północnej. W sierpniu powinno nam się to udać i będziemy mieli wówczas otwarty front na pełny zakres prac. Mamy nadzieję, że miasto dokona przesunięć finansowych z następnego roku na obecny, gdyż te zaplanowane na 2020 zostaną wykorzystane w okresie najbliższego miesiąca lub dwóch. Gdyby jednak były z tym jakieś problemy, to i tak budowa nie będzie spowolniona. Naszym celem i ambicją jest zakończenie inwestycji jesienią 2021 – wyjaśnił szef Mirbudu.