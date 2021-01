Różowa elewacja w centrum handlowym Avenida Poznań

W dniu 18 stycznie centrum handlowe Avenida Poznań włączy się w akcję profilaktyczną, zapobiegania rozwojowi raka szyjki macicy w ramach projektu Pink Lips, poprzez symboliczne podświetlenie elewacji na różowo.

Międzynarodowy Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, podobnie jak w poprzednim roku, wspierany będzie przez centrum handlowe Avenida Poznań – które włączy się w akcję profilaktyczną poprzez symboliczne podświetlenie elewacji na różowo w dniu 18 stycznia.

Jak mówią dane medyczne, na raka szyjki macicy umiera dziennie 5 Polek, jednak odpowiednio wczesna profilaktyka jest w stanie powstrzymać chorobę. Mam nadzieję, że włączając się po raz kolejny w akcję zaświecenia na różowo przyczynimy się do popularyzowania wśród mieszkanek Poznania badań profilaktycznych w kierunku raka szyjki macicy. To ogromnie ważne, żebyśmy wszystkie zdały sobie sprawę z tego, że odpowiednio wcześnie zdiagnozowaną chorobę możemy pokonać – mówi Katarzyna Korpak, Dyrektor Avenidy Poznań.

Międzynarodowy Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy organizowany jest w ramach projektu Pink Lips, koordynowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Projekt zatacza coraz szersze kręgi: w zeszłym roku organizatorom udało się dotrzeć do około miliona Polaków. Jednak, jak mówią przedstawiciele IFMSA: nadal jest wiele do zrobienia. Co roku stajemy przed trudnymi pytaniami zadawanymi zarówno przez młode osoby jak i dojrzałe. Jesteśmy przekonani, że ocalenie nawet jednej osoby będzie wielkim sukcesem. Akcja zyskała Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Avenida Poznań zostanie podświetlona na różowo w poniedziałek 18 stycznia o godzinie 17.00.