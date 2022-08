Rozpoczął się demontaż sowieckiego Pomnika Zwycięstwa w Rydze

W Rydze rozpoczął się demontaż sowieckiego Pomnika Zwycięstwa, który został tam ustawiony w czasach Związku Radzieckiego.

Do 15 listopada Łotwa planuje zdemontować kilkadziesiąt monumentów ustawionych tam w czasach Związku Radzieckiego, donosi Polskie Radio. Demontaż pierwszego z nich, sowieckiego Pomnika Zwycięstwa, rozpoczął się dzisiaj.

Pomnik od lat był miejscem spotkań łotewskich Rosjan w tzw. Dniu Zwycięstwa 9 maja. Związek Rosjan Łotwy starał się o pozwolenie na zorganizowanie demonstracji przeciwko demontażowi, ale go nie otrzymał.

Usunięcie pomnika będzie kosztować 2 mln euro. Decyzja Rygi ma związek z rosyjską napaścią na Ukrainę.

Zdjęcia z demontażu zamieściła na swoim profilu w serwisie Twitter agencja NEXTA:

In #Riga, #Latvia, the dismantling of the monument to Soviet soldiers began. pic.twitter.com/49vDTjPgUM