Rozpoczęła się przebudowa Widzewskiej Manufaktury

27 listopada ruszyły prace budowlane na terenie pofabrycznego kompleksu Widzewskiej Manufaktury w Łodzi. Inwestor – Cavatina Holding – rozpoczął w ten sposób rewitalizację historycznej zabudowy na obszarze ok 4 ha przy al. Piłsudskiego 135. Przebudowa WI-MA przywróci życie 140-letnim zabytkowym obiektom, tworząc tutaj miejsce do pracy, mieszkania i spędzania wolnego czasu.

REKLAMA

Obecnie na terenie Widzewskiej Manufaktury znajdują się cztery obiekty, wszystkie wpisane do ewidencji zabytków jako zespół urbanistyczny pofabrycznej Łodzi. Dzięki przebudowie ten teren dołączy do grona najbardziej spektakularnych łódzkich pofabrycznych rewitalizacji. Raz jeszcze przypominając łódzkie tradycje architektoniczne i kulturowe.

Nowe funkcje użytkowe pozwolą wprowadzić w WI-MA nowe życie i przywrócić ten teren lokalnej społeczności jako przyjazne miejsce do pracy, mieszkania i rekreacji. - Ogromnie się cieszymy z uruchomienia tego niezwykłego projektu. Zabytkową architektura jest nie tylko wielkim wyzwaniem projektowo-budowlanym, ale przede wszystkim zobowiązaniem dewelopera do świadomego i odpowiedzialnego wypełnienia swojej miastotwórczej roli – zapewnia inwestor. W odrestaurowanym kompleksie znajdą się jednocześnie biura, mieszkania na wynajem i lokale handlowo-usługowe, które mają przyciągać zarówno najemców, jak i mieszkańców Łodzi, co jest niezwykle istotne dla rozwoju miasta i dzielnicy. – dodaje.

Przebudowa przebiega zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Na obecnym etapie realizowane się głównie prace porządkujące. Inwestor zachowa elementy zabudowy dawnej fabryki, w szczególności ceglane mury ścian zewnętrznych oraz utrzyma oryginalny układ urbanistyczny całego terenu.

Koncepcja Cavatina Holding na przywrócenie świetności terenom Widzewskiej Manufaktury obejmuje przebudowę już istniejących obiektów. Tym samym powstanie tutaj wielofunkcyjny kompleks oferujący biura, mieszkania na wynajem, lokale handlowo-usługowe oraz otwarte przestrzenie do odpoczynku i rekreacji, w tym strefę gastronomiczną i kulturalną. Wspólnym miejscem spotkań dla wszystkich użytkowników oraz zielonym sercem tej inwestycji będzie zrewitalizowany przez inwestora 100-letni park z fontanną. Nowoczesne biura klasy A znajdą swoje miejsce w dawnej przędzalni "amerykańskiej" (przerabiano w niej bawełnę z USA), natomiast na cele mieszkaniowe zostaną zaadaptowane obiekty skręcalni oraz przewijalni.