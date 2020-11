Rozpoczęła się rewitalizacja Starego Fordonu w Bydgoszczy

Rozpoczęły się prace przy budowie umocnionego nabrzeża w Starym Fordonie w Bydgoszczy. W pierwszej kolejności brzeg jest zabezpieczany stalowymi grodzicami, na których wykonana zostanie betonowa konstrukcja. Umożliwi ona cumowanie i wodowanie łodzi oraz zachęci do odpoczynku nad Wisłą.

Nabrzeże powstaje na przedłużeniu ulicy A. Frycza-Modrzewskiego. Ma pełnić kilka funkcji. Podstawowa to wzmocnienie potencjału Starego Fordonu, który znów zwraca się ku Wiśle. Będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji z siedziskami oraz stworzy możliwość wodowania i cumowania jednostek pływających. Umocnione nabrzeże będzie również pełniło funkcję ochronną (ostrogi) i będzie wzmacniało projektowaną drogę dojazdową do planowanego w przyszłości portu.

Prace budowlane rozszerzone zostały o elementy związane z monitoringiem. Nabrzeże będzie więc wyposażone w oświetlenie i odwodnienie. Zadanie wprowadzono do planu rewitalizacji Starego Fordonu w wyniku konsultacji społecznych. Do nabrzeża prowadzić będzie wyremontowana ulica A. Frycza-Modrzewskiego.

Projekt uwzględnia duże wahania poziomu rzeki. Wykonawca rozpoczął już prace ziemne i przygotowuje się do pogrążania stalowych grodzic. Najdłuższe z nich z mają 12 metrów. Ścianki w brzegu rzeki zabezpieczą nabrzeże przed podmywaniem. Staną się jednocześnie częścią obiektu, na której powstanie zbrojona betonowa konstrukcja kolejnych stopni nabrzeża. Prace budowlane pochłoną 7,24 mln zł i będą objęte 7-letnią gwarancją. Ich zakończenie wstępnie planowane jest na koniec przyszłego roku.