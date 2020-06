Rozpoczęła się rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego ratusza w Gdańsku

Jak informuje redakcja portalu Gdansk.pl, rozpoczęła się rewitalizacja budynku dawnego ratusza w Oruni. Pod koniec 2021 roku rozpocznie tu działalność m.in. filia biblioteki miejskiej. Umowę na remont i adaptację budynku do nowych funkcji podpisano pod koniec maja br.

Wykonawcą prac jest firma ECOZET Sp.z.o.o, która oszacowała prace na około 5,9 mln złotych. Roboty prowadzone są obecnie wewnątrz obiektu. Wyburzono już część ścian działowych. Ustawiono też lewary podtrzymujące stropy. Trwa zrywanie posadzek i tynków.

Wnętrze budynku zostanie przebudowane tak, by został on dostosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zostanie zainstalowana winda, która ułatwi poruszanie się po obiekcie, a sam budynek przejdzie gruntowny remont. Obiekt będzie również monitorowany. Teren wokół gmachu zostanie zagospodarowany. Pojawią się ławki i stojaki na rowery. Na budynku zostanie zamontowany podświetlany szyld „Ratusz Oruński”.

Dawny Ratusz przy ul. Gościnnej został wybudowany w 1867 roku. Ceglaną elewację frontową zdobią do dziś płaskorzeźby Temidy i Demeter - patronek sprawiedliwości i urodzaju. Do końca II wojny światowej znajdowała się tu siedziba lokalnego magistratu, potem urzędu stanu cywilnego, następnie komisariatu Milicji Obywatelskiej i Policji. Od 2010 roku budynek stoi niezagospodarowany.

Realizowana właśnie inwestycja jest elementem Programu Rewitalizacji dzielnic Gdańska, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. Część kosztów inwestycji zostanie pokryta dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.