Rozpoczęła się rozbiórka biurowca UBC I. W jego miejscu powstanie dzieło Grupy 5 Architekci

W kwietniu 2021 roku spółka Atenor rozpoczęła rozbiórkę budynku biurowego University Business Center I przy ul. Szturmowej 2 w Warszawie. Na jego miejscu powstanie Lakeside.

REKLAMA

- Rozpoczęliśmy rozbiórkę budynku UBC I zgodnie z harmonogramem. Zakończenie prac planowane jest na jesień 2021 roku - mówi Maciej Cuch, Project Manager, Atenor Poland.

Za prace wyburzeniowe odpowiedzialna jest firma TREE.

Lakeside, nowy projekt biurowy Atenor w Warszawie, będzie liczył ok. 24 000 mkw. i zastąpi University Business Center I, jeden z dwóch budynków zakupionych przez Atenor na warszawskim Mokotowie w maju 2018 roku. Lakeside wyróżnia wyjątkowa, przyciągająca wzrok architektura, a także położenie nad jeziorem w otoczeniu zieleni. Inwestycja zlokalizowana będzie w pobliżu ulic Puławskiej i Rzymowskiego, w niedalekiej odległości znajduje się pętla tramwajowa, a do stacji metra Wilanowska są zaledwie trzy przystanki tramwajowe. Budynek Lakeside, zaprojektowany przez pracownię Grupa 5 Architekci, otrzymał już precertyfikat BREEAM na poziomie „Outstanding”. W ramach strategii zrównoważonego rozwoju, Atenor wyznaczył sobie ambitne cele i konsekwentnie dąży do tego, aby wszystkie jego projekty posiadały certyfikaty BREEAM i WELL.