Rozpoczyna się budowa stacji Łódź Polesie

Za tydzień rozpocznie się budowa stacji Łódź-Polesie. Stacja kolejowa powstanie na terenie Ogrodów Karskiego na tyłach Manufaktury. Będzie to podziemna stacja z dwoma peronami znajdującymi się na poziomie -3.

Trwają prace przy budowie tunelu średnicowego, które pozwoli na sprawną i szybką podroż po mieście koleją. Obecnie prowadzone są prace w miejscu komory startowej przy ul. Odolanowskiej, przy budowie komory rozgałęźnej pomiędzy Kasprzaka, a Włókniarzy oraz przy komarach startowych, gdzie pociągi wjadą w tunel jadąc od dworca Kaliskiego i dworca Łódź Żabieniec.

Natomiast już za tydzień, rozpocznie się kolejny milowy krok na budowie łódzkiego tunelu średnicowego – tym razem rozpocznie się budowa stacji Łódź Polesie. Stacja kolejowa powstanie na terenie Ogrodów Karskiego na tyłach Manufaktury. Będzie to podziemna stacja z dwoma peronami znajdującymi się na poziomie -3. Nad peronami znajdą się pomieszczenia techniczne i usługowe. Na powierzchnię dostaniemy się za pomocą wind i ruchomych schodów wprost do centrum handlowego, oraz na nowe rewitalizowane przestrzenie Polesia. Teren pomiędzy stacją, a ul. Mielczarskiego zostanie zaaranżowany na Ogrody Karskiego – zieloną i przyjazną przestrzeń, która stworzy na nowo obszar wokół stacji kolejowej i otworzy kolejny kwartał naszego miasta. Przy stacji powstaną również przystanki autobusowe dla zintegrowania środków transportu zbiorowego.

Prace przy budowie stacji Łódź Polesie rozpoczną się 21 lutego. Wtedy zamknięta zostanie ul. Ogrodowa i zajęty zostanie teren na południe od ulicy. Dojazd do Manufaktury z ul. Ogrodowej będzie zachowany od strony ul. Karskiego przez tymczasowy zjazd na parking. Tak samo prowadzone będą dostawy do centrum handlowego. Zmienioną trasą pojadą autobusy linii 78 i 87. Natomiast dla pieszych przygotowany będzie tymczasowy chodnik, który pozwoli na przejście ul. Ogrodową po północnej stronie drogi, oraz łącznik do ul. Mielczarskiego, który wykonany będzie przy zachodnim ogrodzeniu terenu budowy.

Linia 78 z Aleksandrowa Łódzkiego dojedzie bez zmian do ul. Wielkopolskiej, a następnie pojedzie prosto ul. Lutomierską do Zachodniej, którą przejedzie na ul. Drewnowską i nią pojedzie ponownie w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego. Przystankiem końcowym dla linii 78 będzie przystanek Drewnowska / Zachodnia.

Linia 87AB będzie w kierunku Żubardzia kursować tak jak obecna trasa w drugą stronę przez Nowomiejską, Legionów, Cmentarną, Ogrodową i Srebrzyńską do Kasprzaka.