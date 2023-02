Rozwiązanie polskiej firmy robi furorę we Francji

Międzynarodowa współpraca polskiej spółki DMDmodular z biurem projektowym Cutwork oraz francuskim deweloperem Bouygues Immobilier zaowocowała powstaniem rozwiązania, które robi furorę we Francji.

REKLAMA

Francuska rewolucja mieszkaniowa – takie miano zyskał koncept przygotowany przez polską firmę DMDmodular, która wyprodukowała kompaktową, modułową jednostkę mieszkalną do dalszej multiplikacji.

Produkt został tak opracowany, aby znaleźć zastosowanie w budynkach o różnej wielkości, ilości kondygnacji i kształcie.

Jednostka jest swego rodzaju klockiem lego do układania różnych architektonicznych konfiguracji, dostosowujących się do uwarunkowań działki, planu miejscowego i oczekiwań inwestora.

Wyprodukowana jednostka to efekt współpracy polskiej spółki produkcyjnej DMDmodular z biurem projektowym Cutwork oraz francuskiego dewelopera Bouygues Immobilier.

Elastyczność i ekologia to hasła odmieniane w ostatnich miesiącach przez głównych graczy z rynku nieruchomości przez wszystkie przypadki. Być może właśnie dlatego tak pozytywnie został odebrany produkt przygotowany przez DMDmodular, którego ideą przewodnią jest odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Nacisk na elastyczność i ekologię

Poszukiwanie elastycznych rozwiązań to również pochodna zmian w sposobach myślenia w efekcie pandemii, która odcisnęła swoje piętno na nie tylko rynku biurowym, ale także na rozwiązaniach, jakich potrzebują pracownicy spędzający znacznie więcej czasu w domu niż przed 2020 rokiem.

Propozycja wykonana przez DMD w oparciu o rozwiązania pracowni Cutwork to koncept, który ma na celu wykazanie, że dobra architektura jest odpowiednim środkiem wytyczania prawidłowych kierunków rozwoju naszego społeczeństwa. Zaprezentowany prototyp łączy funkcje mieszkalną z prezentacyjną, a w jego skład wchodzą: apartament (część mieszkalna wraz z łazienką i loggią), taras widokowy na dachu budynku oraz prowadząca nań klatka schodowa.

Modułowa jednostka mieszkalna, fot. Pierre Châtel-Innocenti, dzięki uprzejmości Cutwork

Powierzchnia całkowita jednostki modułowej to 54,7 m². Prototyp został wykonany jako wolnostojący obiekt w celu promocji koncepcji, tym samym stając się niezależnym budynkiem wyposażonym w taras widokowy, ogród na dachu i szereg rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w docelowym budynku mieszkalnym o charakterze co-livingowym.

Elastyczność jednostki mieszkalnej to jedna z jego głównych cech tak poszukiwanych obecnie na rynku. Został wyposażony w szereg rozwiązań umożliwiających maksymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni. Począwszy od mebli pozwalających na zmianę ich przeznaczenia, poprzez mobilne łóżko umożliwiające transformację przestrzeni dziennej w sypialną, kończąc na salonie, który za pomocą jednego ruchu może zmienić się w komfortowe biuro lub salę kinową; obiekt zapewnia maksymalne zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb mieszkańców.

Koncepcja realizuje misję zapewnienia rozwiązań smart zmieniających nasz sposób myślenia o przestrzeni do życia. Rozwiązanie stworzone zostało z myślą o ludziach w przedziale wiekowym 25-40, którzy potrzebują ciekawie zaprojektowanej, multifunkcjonalnej przestrzeni, która zarazem jest bardzo efektywna kosztowo.

Koncepcja Cutwork zainspirowana japońskim mieszkalnictwem

Inspiracją do stworzenia wnętrz jest japońska koncepcja washitsu, doskonale znana Antoninowi Junin Maeno, architektowi o francusko-japońskich korzeniach współzałożycielowi pracowni Cutwork. Washitsu to salon, główny pokój mieszkalny przygotowany w stylu japońskim, który nie ma jednej określonej funkcji, a elastyczność zastosowanych rozwiązań pozwala zmieniać przeznaczenie pomieszczenia w zależności od potrzeb mieszkańców.

Odróżnia to przestrzeń washitsu od europejskiego czy amerykańskiego przeznaczenia sypialni, kuchni, jadalni czy pokoju do pracy zaprojektowanych i wykorzystywanych stale do poszczególnych potrzeb mieszkańców. Japoński styl pozwala na socjalizację, rekonfigurację i adaptację pomieszczeń do aktualnych i zmieniających się potrzeb mieszkańców. Łóżko sypialne w większości mieszkań zajmuje sporą część wnętrza.

W koncepcji Cutwork zostało zastosowane rozwiązanie techniczne, pozwalające je unieść pod sufit salonu, aby zapewnić dodatkową, otwartą przestrzeń w mieszkaniu. Zastosowane w realizacji materiały zapewniają nie tylko spójną estetykę, stanowią także przedłużenie filozofii zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko naturalne, które są nieodłączną częścią projektu. Wysokiej klasy, naturalne wykończenia użyte w projekcie przekładają się na znaczną redukcję kosztów użytkowania w długiej perspektywie.

Modułowy co-living

Zaprezentowany w Paryżu apartament pokazowy ukazał jego potencjał również do kształtowania obiektów zamieszkania indywidualnego jak i zbiorowego w myśl idei “Co-Living” opierającej się na tworzeniu architektury sprzyjającej integracji i aktywizacji zamieszkującej ją społeczności. Obiekty tego rodzaju zapewniają poza przestrzenią do życia także dodatkowe przestrzenie tworzone z myślą o potrzebach mieszkańców. Są to często sale spotkań, sale klubowe, punkty zabaw dla dzieci czy miejsca pracy poza własnym apartamentem.

Obiekt powstał w technologii modułowej, która określana jest przyszłością ekologicznego budownictwa na całym świecie. Jego produkcja w kontrolowanych, fabrycznych warunkach pozwala na ograniczenie emisji CO2, ilości surowców niezbędnych do jego budowy, odpadów generowanych w czasie produkcji, hałasu szkodliwego dla otoczenia w trakcie budowy, jak również efektywności energetycznej. Do tego na miejsce dostarczana jest w pełni wyposażona jednostka, co również pozwala na podniesienie efektywności i ekologii projektu. Relacja obiektu z otoczeniem i jego wpływ na środowisko naturalne miały istotny wpływ na formę budynku. Znaczna ilość oraz zróżnicowanie zintegrowanej z budynkiem roślinności sprawia, że moduł jest wartościowym elementem lokalnego ekosystemu.