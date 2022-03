Rozwój architektury mixed-use to korzyści społeczne i ekonomiczne

Budynki wielofunkcyjne to trend, który przyspieszył podczas pandemii. Pomysł skupienia wielu udogodnień w jednym miejscu pomaga uczynić rzeczy bardziej dostępnymi, a wszystko to w odległości krótkiego spaceru, przejażdżki rowerem lub jazdy komunikacją publiczną.

REKLAMA

Zmieniły się preferencje ludzi, na co zareagowali architekci i deweloperzy – rozwój obiektów mixed-use stał się trendem.

Dziś celem jest połączenie budynków mieszkalnych, biurowych i handlowych, które będą znajdować się w jednej lokalizacji.

Wielofunkcyjne obiekty pozwalają na regenerację i odzyskanie przestrzeni publicznej, wprowadzenie nowych zastosowań na danym obszarze, tworząc w ten sposób miasta bardziej zwarte.

Projekty typu „live-work-play”

Celem architektów jest rozwój architektury, która zaspokaja obecne i przyszłe potrzeby mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych w swojej klasie standardów budowlanych i projektowych. Priorytetem jest zwiększanie wydajności i zrównoważonego rozwoju.

Budynki wielofunkcyjne to trend, który przyspieszył podczas pandemii. Centra handlowe są doskonałym przykładem; wiele z nich zostało zrewitalizowanych, tworząc przestrzenie o mieszanym przeznaczeniu, które umożliwiają życie, pracę i zakupy w jednym miejscu. Pomysł skupienia wielu udogodnień w jednym miejscu pomaga uczynić rzeczy bardziej dostępnymi, a wszystko to w odległości krótkiego spaceru, przejażdżki rowerem lub jazdy komunikacją publiczną.

– Połączenie architektury budynków, krajobrazu i urbanistyki to skuteczny sposób projektowania inwestycji, które nie tylko spełniają obecne wymagania, ale mogą również odpowiadać na potrzeby przyszłości ich mieszkańców, dzielnic i miast – mówi Agnieszka Szczepaniak z pracowni AP Szczepaniak.

Jakie trendy napędzają rozwój mieszanych zastosowań?

Korzystanie z social mediów to obecnie jedna z najbardziej popularnych aktywności internautów. Według globalnych danych serwisu Statista, dziennie z mediów społecznościowych korzysta średnio 3,78 mld ludzi, czyli około 48 procent światowej populacji. Pomimo tego ludzie z natury pragną interakcji twarzą w twarz. Wspólne przestrzenie, zielone skwery, parki dostępne na terenie obiektów mixed-use pozwalają mieszkańcom i użytkownikom obiektu na interakcję, która sprzyja wzmacnianiu więzi społecznych.



Oprócz korzyści społecznych, które sprzyjają rozwojowi obiektów o mieszanym zastosowaniu, istnieją również walory gospodarcze, biznesowe, środowiskowe i zdrowotne. Z badania PageGroup „Dojazdy Polaków do pracy” średni czas dojazdu do pracy wynosi 41 minut. To rezultat zbliżony do średniej europejskiej, która wynosi 42 minuty. 40 proc. polskich badanych spędza w drodze do pracy więcej niż trzy kwadranse. Obiekty mixed-use ograniczają potrzebę podróżowania pojazdami – są przyjazne dla transportu publicznego, przynoszą korzyści lokalnym gospodarkom. Oszczędzają pieniądze na transporcie, zmniejszając długość i liczbę codziennych podróży oraz eliminując potrzebę posiadania samochodu.



Pojawienie się w branży nieruchomości rozwiązań typu „blended-living”, w tym zabudowy mieszkaniowej i handlowej o mieszanym przeznaczeniu, sprawia, że idea łączenia pracy, życia i czasu wolnego w jednym miejscu staje się nową normą. Architekci i deweloperzy coraz bardziej koncentrują się na budowaniu takich nieruchomości, ponieważ popyt na powierzchnie mieszkalne, biurowe i komercyjne zintegrowane w jednej lokalizacji stale rośnie.



Podobnie jak wiele innych dyscyplin służących społeczeństwu, architektura nieustannie dostosowuje się do zachodzących zmian. Dzisiejsze trendy sprawiają, że projekty stają się bardziej elastyczne i zrównoważone.