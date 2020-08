Ruchoma elewacja budynku spod kreski JEMS Architekci nabiera kształtów

Gotowa jest już pierwsza ściana elewacji zaprojektowanego przez JEMS Architekci apartamentowca wchodzącego w skład inwestycji Browary Warszawskie.

REKLAMA

Ekskluzywny apartamentowiec zaprojektowany przez słynącą z wyszukanych form pracownię JEMS Architekci, odsłania swoją wyjątkową elewację. Mocny akcent jakim jest jej wybijający się na tle zabudowy Browarów Warszawskich miedziany kolor idealnie współgra z otoczeniem. Gotowa jest już pierwsza ściana elewacji, którą możemy podziwiać od strony południowej Apartamentów przy Warzelni.

Budynek Apartamentów przy Warzelni wznosi się na wysokość blisko 30 m nad ulicą Krochmalną. Mieszkańcy będą mieli pełny widok na trzy miejskie place Browarów Warszawskich: Rynek Warzelni, Dziedziniec Laboratorium oraz Plac Śniadaniowy. Sąsiedztwo historycznych zabudowań stało się inspiracją dla architektów, którzy bryłą powstającego apartamentowca nawiązują do stojącego w tym miejscu wcześniej budynku Słodowni, w której w XIX wieku wyspecjalizowani piwowarzy czuwali nad procesem kiełkowania ziaren jęczmienia. Apartamenty wspólnie z Warzelnią oraz największym z placów, czyli Rynkiem Warzelni już za chwilę będą wizytówką warszawskiej Woli.

Echo Investment zbliża się do oddania budynku do użytkowania i już wkrótce do apartamentów wprowadzą się pierwsi mieszkańcy, ceniący sobie wyjątkową architekturę i lokalizację. Gotowa już jest cała południowa elewacja Apartamentów przy Warzelni. Sukcesywnie realizowane są kolejne ściany.

- Do budowy Apartamentów przy Warzelni wykorzystaliśmy materiały w charakterystycznym miedzianym kolorze. Sama fasada to aż 4110 mkw. powierzchni. Co ciekawe, dzięki zastosowaniu ruchomych elementów będzie mogła ciągle zmieniać swój kształt. Wpływ na to będą mieli mieszkańcy, którzy wybrali Apartamenty przy Warzelni. Zamontowaliśmy już ponad 1200 ruchomych paneli, a docelowo będzie ich blisko 3000 - relacjonuje Michał Gerwat, dyrektor projektu Browary Warszawskie.

W parterze Apartamentów przy Wrzelni powstają świetnie, autorskie koncepty, które stają się częścią tworzącej się tu Dzielnicy Spotkań i Smaków. Butikowa cukiernia Deseo Patisserie & Chocolaterie rozpieszczać będzie podniebienia zarówno mieszkańców jak i ich gości najlepszymi deserami, lodami i pralinami. Ich cukiernicze dzieła sztuki zachwycą nawet najbardziej wymagających miłośników słodkości. W sąsiedztwie cukierni powstaje także Badyle Concept Store. Jest to połączenie kwiaciarni, galerii sztuki i kawiarenki. Właściciele kwiaciarni Badyle chcą nie tylko zachwycać swoich gości pięknymi bukietami, ale także wyjątkową sztuką i wystawami.