Ruchome murale na wrocławskich kamienicach

Już 19 września br. Wrocław ponownie zamieni się w wielkoformatową galerię sztuki. Za sprawą drugiej edycji Kinomuralu – unikatowego w skali kraju i świata projektu z pogranicza filmu i sztuk wizualnych – na Nadodrzu obejrzymy m.in. dzieła powstałe we współpracy z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych oraz renomowaną uczelnią artystyczną z Chicago. W programie znalazła się też "Dobranocka", czyli kinomurale dla najmłodszych.

REKLAMA

– Sytuacja epidemiczna zweryfikowała nasze plany, ale na szczęście dzięki Miastu Wrocław uda się w tym roku zorganizować wspaniały wieczór z projekcjami nie z tej ziemi. W sobotę, 19 września, spotykamy się po raz drugi na wrocławskim Nadodrzu – mówi Bartek Bartos, jeden z pomysłodawców Kinomuralu. Przepiękne, naznaczone historią, kamienice Nadodrza dają doskonałe możliwości projekcyjne. – Chcemy podarować ludziom naprawdę dużo frajdy. Wszyscy potrzebujemy przeżyć, które odczarują – choć na chwilę – trudną rzeczywistość epidemiczną – dodaje Bartos.

Podobnie jak podczas pierwszej odsłony wydarzenia zobaczymy prace twórców z całego świata. Ta edycja należy jednak do wyjątkowych pod względem kolaboracji artystycznych. Nad muralami, które pojawią się na ścianach kamienic, od kilku miesięcy pracują studenci Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. – Działamy również ze School of the Art Institute of Chicago – to jedna z najważniejszych szkół artystycznych w USA – zdradza Piotr Bartos odpowiedzialny za współpracę z uczelniami. We Wrocławiu zobaczymy efekty pracy studentów, nad którymi czuwa ceniony amerykański artysta Peter Burr.

W tym roku w programie znalazła się także nowa sekcja – tuż po zmroku na ścianach kamienic pojawi się “Dobranocka”, czyli ruchome murale dla najmłodszych uczestników wydarzenia.

Podczas pierwszej edycji kinomurale na Nadodrzu obejrzało ponad 10 000 osób. Na wielkoformatowe projekcje złożyły się rozmaite formy takie jak video art, performance, kino eksperymentalne, a także instalacje audiowizualne wykorzystujące m.in. wirtualną rzeczywistość i technologię 3D. Pomysłodawcami przedsięwzięcia są Bartek, Agata i Piotr Bartos. Artystyczne trio od dekady tworzy na styku sztuki i kina niezależnego. W 2014 roku ich pełnometrażowy debiut pt. „Chłopiec z żabą” otrzymał nagrodę główną na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty w konkursie Powiększenie. Prowadzą studio filmowe Manifiesta.

Kinomural odbędzie się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia. Szczegółowy program 2. edycji wydarzenia ujawniony zostanie na początku września.