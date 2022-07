Ruchome murale pojawią się we wrześniu na Przedmieściu Odrzańskim. Nowa lokalizacja Kinomuralu

Znamy już lokalizację tegorocznej edycji unikatowego w Polsce wydarzenia łączącego kino i sztuki audiowizualne. Tym razem ruchome malowidła zobaczymy w nowym miejscu – 24 września, tuż po zmierzchu, wyświetlone zostaną w nadodrzańskim podwórku graniczącym z Ołbinem, na terenie historycznego Przedmieścia Odrzańskiego.

Animacje artystów z całego świata oglądać można tylko raz w roku we Wrocławiu – mieście ruchomych murali.

Ruchome murale we wrześniu pojawią się na Przedmieściu Odrzańskim. To zupełnie nowa lokalizacja Kinomuralu.

Nowa lokalizacja Kinomuralu to miejsce pełne ciekawostek.

W podwórku przy ulicy Niemcewicza od lat 50. XIX wieku funkcjonował Zakład Wyrobów Szklanych, w okolicy powszechnie znany jako „fabryka bombek". Produkowano w nim znicze, ale przede wszystkim ozdoby choinkowe. Zajmowały się tym prawie wyłącznie kobiety ze Śródmieścia, które zdobiły szklane kule kolorowymi lakierami. Fabryka przestała istnieć po przemianach ustrojowych – mówi Ewa Pluta, historyczka sztuki.

Organizatorzy już teraz zapraszają na wrześniowy spacer po Przedmieściu Odrzańskim.

W tym roku Kinomural odbędzie się już po raz czwarty.

Rok 2022 to, prócz nowej lokalizacji, również więcej ścian, na których pokażemy ruchome murale. Podzielimy je też tematycznie. Ta formuła prezentacji dzieł pozwoli przedstawić je w nowych kontekstach – zapowiada Bartek Bartos, dyrektor Kinomuralu.

W tym roku po raz pierwszy w historii festiwalu ogłoszony został konkurs dla artystów wizualnych z całego świata, a do grona kuratorskiego dołączyła Adriana Prodeus, krytyczka filmowa i sztuki. To nie koniec nowości. O kolejnych organizatorzy informować będą co tydzień w mediach społecznościowych Kinomuralu. Pełny program ogłoszony zostanie we wrześniu.

Od czterech lat Wrocław zamienia się w miasto ruchomych murali. Podczas jednego wieczoru kilkanaście tysięcy widzów podziwia gigantyczną galerię pod gołym niebem. Boczne ściany kamienic stają się olbrzymimi płótnami, na których powstają efemeryczne projekcje w różnej formie – od wideo-artu, przez kino eksperymentalne i animacje 3D, po instalacje audiowizualne. Dzieła poruszają rozmaitą tematykę – niektóre oscylują wokół abstrakcji i skupiają się na formie, inne odwołują się do poezji, kwestii społecznych, filozoficznych i egzystencjalnych.