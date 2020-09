Ruchome murale rozświetliły wrocławskie podwórka

W sobotę, 19 września dzięki artystom z całego świata nadodrzańskie podwórka zamieniły się w audiowizualny mikrokosmos ze sztuką w roli głównej. We Wrocławiu ruchome murale zaprezentowali twórcy z całego globu.

W sobotę, 19 września, podczas drugiej edycji Kinomuralu, na 5 ścianach kamienic wrocławskiego Nadodrza zobaczyliśmy prawie 90 prac 49 artystów z 16 krajów. Tysiące wrocławian oglądało filmy poklatkowe, rysunkowe i medytacyjne, dzieła abstrakcyjne, eksperymentalne i fabularne. Po raz pierwszy wyświetlone zostały animacje 3D. Dzięki artystom z całego świata nadodrzańskie podwórka zamieniły się w audiowizualny mikrokosmos ze sztuką w roli głównej.

We Wrocławiu ruchome murale zaprezentowali twórcy z całego globu – od USA i Kanady, przez Meksyk, Wenezuelę, Chiny, Koreę Południową i Japonię, po artystów z krajów europejskich, takich jak Francja, Włochy, Finlandia, Niemcy, Węgry, Szwajcaria, Białoruś, Ukraina czy Polska. – Wszystkie prezentowane przez nas prace tworzą razem fascynujący audiowizualny mikrokosmos – tłumaczył Bartek Bartos, pomysłodawca Kinomuralu. – Powołaliśmy do życia zupełnie nowe medium dla prezentacji sztuki z całego świata. Na wielki ekran ściany przenosimy dzieła, które często funkcjonowały wyłącznie w internecie – dodaje. Swoje prace pokazali także młodzi twórcy z dwóch uczelni artystycznych – Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz amerykańskiej School of the Art Institute of Chicago.

W tym roku w programie znalazła się nowa sekcja – tuż po zmroku na ścianie przy Paulińskiej 16 pojawiła się „Dobranocka”, czyli ruchome murale dla najmłodszych. Prócz kinomurali artystów z całego świata na Nadodrzu zobaczyliśmy także „Mleczne Medium” – zjawiskową instalację audiowizualną wrocławskiego kolektywu KinoManual.

Pomysłodawcami przedsięwzięcia są Bartek, Agata i Piotr Bartos. Artystyczne trio od dekady tworzy na styku sztuki i kina niezależnego. W 2014 roku ich pełnometrażowy debiut pt. „Chłopiec z żabą” otrzymał nagrodę główną na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty w konkursie Powiększenie. Prowadzą studio filmowe Manifiesta.

Kinomural odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia.