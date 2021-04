Ruciane Park: Zaniedbany kompleks wypoczynkowy przemienili w urokliwy zakątek nad jeziorem

Położony na Mazurach zaniedbany obiekt wypoczynkowy z poprzedniej epoki przemienił się w urokliwy ośrodek Ruciane Park. Za projektem metamorfozy stoi pracownia Archas Design.

W czerwcu rozpocznie działalność nowoczesny ośrodek wypoczynkowy Ruciane Park na Mazurach.

Obiekt powstał w miejscu podupadającego kompleksu z poprzedniej epoki.

Za projekt przebudowy odpowiadała pracownia Archas Design.

W sezonie letnim 2021 do użytku gości oddana zostanie znaczna część domków a także strefa kulturalna i sportowa zlokalizowana nad wodą.

Ruciane Park to rodzinny ośrodek położony w lesie nad jeziorem Guzianka Wielka, w niewielkiej odległości od miasta Ruciane Nida, do którego prowadzi malowniczy leśny trakt. Cały kompleks usytuowany jest na skarpie i schodzi do linii brzegowej o długości kilkuset metrów.

Do niedawna działał tu ośrodek o niskim standardzie „Skarpa”. Nowy inwestor postanowił tchnąć w dawny kompleks drugie życie i przeprowadzić generalny remont domków letniskowych. Obecnie trwają prace, które pozwolą na ponowne otwarcie kompleksu już od czerwca. W sezonie letnim 2021 do użytku gości oddana zostanie znaczna część domków a także strefa kulturalna i sportowa zlokalizowana nad wodą.

Drewno i nowoczesne technologie

Zadanie pracowni Archas Design polegało na stworzeniu atrakcyjnej koncepcji dla 54 budynków, które posadowiono na betonowych podporach, rozwiązując w ten sposób problem nieregularnie pochyłego terenu. Należało też zaaranżować nową przestrzeń użytkową. Rozległy obszarowo projekt był realizowany z wykorzystaniem nowych technologii, które wykorzystuje pracownia, tj. pomiarów z użyciem skanera 3D, zdjęć z drona i metodologii BIM.

- Ze względu na usytuowanie budynków w urokliwej, ale gęsto zalesionej i pofalowanej okolicy wszystkie pomiary były utrudnione, stąd konieczność zastosowania najnowszych narzędzi - mówi architekt Maciej Zuber z pracowni Archas Design.

Domki zaprojektowano w formie lekkich, prefabrykowanych konstrukcji, z drewnianymi elewacjami nawiązującymi do leśnego otoczenia. Duże okna balkonowe od strony tarasów i wysokie prostokątne przeszklenia w pozostałych częściach pomieszczeń, pozwalają na doskonałą ekspozycję otaczającego krajobrazu.

Efekt eleganckiej, nowoczesnej architektury, uzyskano poprzez zastosowanie kontrastujących ze sobą ciemnej, drewnianej elewacji i jasnej deski, która pojawiła się w wykończeniach wewnętrznych. Tym samym uzyskano wrażenie wypełnienia pomieszczeń światłem, zaś lokatorzy mają poczucie ciągłego obcowania z naturą.

Wnętrza z dobrym designem