Rusza budowa apartamentowca na styku Jeżyc i Grunwaldu. To debiut dewelopera w Poznaniu

Na styku Jeżyc i Grunwaldu w Poznaniu rusza budowa Marcelińskiej 18. Mieszkania wybuduje Eiffage Polska Budownictwo, a inwestorem jest debiutujący w Poznaniu deweloper Eiffage Immobilier Polska. Za projektem stoi pracownia Dementi.

REKLAMA

Na styku Jeżyc i Grunwaldu w Poznaniu rusza budowa Marcelińskiej 18.

Za budowę odpowiada Eiffage Polska Budownictwo.

Za projektem stoi pracownia Dementi.

Justyna Hamrol-Wasielewska: "Przy projekcie tej inwestycji towarzyszyła nam idea Form Follows Function stworzona na przełomie XIX i XX wieku przez Louisa Sullivana".

Prace zakończą się w ostatnim kwartale 2024 roku.

W pobliżu budynków Uniwersytetu Medycznego i niedaleko terenów zielonych – przy ulicy Marcelińskiej w Poznaniu rozpoczęła się realizacja inwestycji premium – Marcelińska 18. Za budowę odpowiada Eiffage Polska Budownictwo, sprawdzony generalny wykonawca, znany m.in. z realizacji galerii Posnania.

Efektownie i elegancko

Wyznacznikiem Marcelińskiej 18 jest wysoki standard i komfort mieszkańców. We wnętrzach budynków znajdą się klimatycznie urządzone części wspólne i miejsce spotkań dla mieszkańców.

Przy projekcie tej inwestycji towarzyszyła nam idea Form Follows Function stworzona na przełomie XIX i XX wieku przez Louisa Sullivana. Odnosi się ona do modernizmu, który stawiał na pierwszym miejscu funkcjonalność. Forma budynku ma nawiązywać bezpośrednio do jego przeznaczenia i funkcji, dlatego w Marcelińskiej 18 postawiliśmy na rozplanowanie mieszkań i przestrzeni wspólnych zapewniających komfort użytkowania przez lata. Niewątpliwą zaletą jest również kameralność inwestycji, która gwarantuje mieszkańcom prywatność i pozwoli na budowanie sąsiedzkich relacji – mówi Justyna Hamrol-Wasielewska, dyrektor sprzedaży i marketingu Eiffage Immobilier Polska.

W skład Marcelińskiej 18 wejdą dwa budynki podobne skalą oraz wysokością do otaczającej zabudowy. Niższy odwołuje się do zabudowy w pierzei ul. Marcelińskiej, drugi - do wyższych obiektów od strony ul. Grunwaldzkiej.

Elewacje budynków łączą współczesne rozwiązania architektoniczne z zapożyczonymi detalami i klasycznymi podziałami, które nawiązują do sąsiedniej zabudowy kamienicznej z I połowy XX wieku oraz modernistycznej zabudowy wielorodzinnej socrealizmu – mówi Adrian Kruszewski z pracowni Dementi, architekt Marcelińskiej 18.

Podkreśla również, że charakteru całości dodają przestronne częściowo przeszklone balustrady balkonów o efektownych, owalnych zwieńczeniach.

Komfort i wysoki standard

W Marcelińskiej 18 znajdą się 144 mieszkania o metrażach od 25 mkw. do 140 mkw. Na parterze zaplanowano przestronne ogródki o szczególnie intymnym charakterze, a z balkonów i tarasów na wyższych piętrach będzie roztaczał się widok na Łazarz i Jeżyce.

– Komfort mieszkańców był dla nas kluczowy, dlatego zadbaliśmy o mieszkania dwustronne z dwoma balkonami, a także studia z odrębną strefą sypialnianą dla zapewnienia większej prywatności. Wszystkie lokale zostaną wyposażone w panoramiczne 3-szybowe okna o doskonałej izolacji termicznej i dźwiękowej, a mieszkańcy otrzymają do dyspozycji system master key – mówi Justyna Hamrol-Wasielewska.

We wnętrzach Marcelińskiej 18 powstanie strefa chillout z czytelnią dla mieszkańców. Teren inwestycji wraz z podziemnym parkingiem zostanie ogrodzony, a kontrolę dostępu zapewnią wideodomofony i monitoring wizyjny.

Marcelińska 18 to także zielone miejsce na mapie Poznania. Teren inwestycji obejmie istniejący 120-letni starodrzew oraz nową zieloną strefę relaksu z ławkami i placem zabaw. Będą też stojaki na rowery. Deweloper zadbał także o ekologiczne rozwiązania takie jak oświetlenie LED, stacje ładowania samochodów, odzysk wody opadowej do podlewania części wspólnych i dachy pokryte roślinnością.

Prace zakończą się w ostatnim kwartale 2024 roku. Realizacja inwestycji w ramach branżowej synergii i ścisłej współpracy między deweloperem - Eiffage Immobilier Polska, a generalnym wykonawcą - Eiffage Polska Budownictwo daje klientom gwarancję jakości, wysokiego standardu inwestycji i terminowego zakończenia budowy.