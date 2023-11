Rusza budowa dworca w Koluszkach

Koluszki będą mieć nowy dworzec. Polskie Koleje Państwowe S.A. przekazały plac budowy wykonawcy robót.

Budowa będzie kosztowała ponad 12 mln zł brutto.

Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A.

Wykonawcą prac budowlanych jest konsorcjum: Wimaks Toczyłowski Hińcza Sp. k. – lider, Wimaks Toczyłowski Dariusz – partner konsorcjum, a projekt przebudowy dworca opracowała GPVT Pracowania Architektoniczna z Poznania.

Planowany termin zakończenia inwestycji to początek 2025 roku.

Dworzec w Koluszkach zostanie wybudowany w formule indywidualnego Innowacyjnego Dworca Systemowego. Zmieni się lokalizacja dworca, która usprawni komunikację na stacji – nowy dworzec zostanie zbudowany od strony głównego wejścia na stację poza peronami.

Budynek będzie posiadał prostą bryłę, a na elewacji budynku zostanie zastosowany beton architektoniczny oraz czerwona cegła ceramiczna. Lekkości budynkowi dodadzą przestronne przeszklenia. W ramach projektu zaplanowano także przypomnienie o historycznym budynku dworca w Koluszkach – na elewacji północnej znajdzie się wizerunek dawnego dworca w formie naklejonej na szkło folii typu one way vision.

Ten pierwszy dworzec, wspominany z nostalgią przez starszych mieszkańców Koluszek i pasjonatów historii, został zbudowany w 1865 roku przez Kolej Fabryczno-Łódzką, ale służył również pasażerom przebiegającej przez węzeł w Koluszkach głównej linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Od 1885 roku gościł też podróżujących Koleją Dęblińsko-Dąbrowską w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Projekt budowy dużego dworca centralnego dla tych trzech kolei nie doczekał się realizacji, a zbyt ciasny gmach uzupełniano drewnianymi barakami. Ostatecznie dworzec został rozebrany po 100 latach istnienia, a na jego miejscu stanął nowoczesny na owe czasy, modernistyczny pawilon dworcowy. Po latach stał się on jednak zbyt obszerny, a jego efektywność energetyczna, wynikająca ze wcześniej stosowanych rozwiązań budowlanych, pozostawiała wiele do życzenia. Mając to na uwadze, PKP postanowiły wybudować nowy obiekt, który będzie lepiej zaspokajał oczekiwania podróżnych i spełniał wymogi środowiskowe.

Wewnątrz budynku nowego dworca znajdą się: poczekalnia dworcowa, miejsce na kasy biletowe, toalety i niewielka przestrzeń komercyjna. Tuż przy budynku dworca zaplanowano także wieżę zegarową oraz zadaszone przejście z dworca do wejścia do przejścia podziemnego.

Zagospodarowane zostanie także najbliższe otoczenie dworca. Przy budynku powstanie niewielki parking z sześcioma miejscami postojowymi, w tym dwoma dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwoma do ładowania samochodów elektrycznych, a także wiata rowerowa ze stacją naprawczą dla rowerów oraz wiata śmietnikowa. Ponadto na nowo zostanie ułożona nawierzchnia, a także uporządkowana zostanie zieleń.