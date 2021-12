Rusza budowa kolejnego etapu zielonego osiedla bez barier. To projekt HRA Architekci

Skanska ruszyła z budową czwartego etapu flagowej inwestycji mieszkaniowej na Mokotowie, Holm House. W planach m.in. zielone dachy, zielona energia i dostępna architektura.

Skanska ruszyła z budową kolejnego – czwartego etapu inwestycji Holm House na Mokotowie.

Projekt zakłada powstanie wewnętrznego dziedzińca i strefy relaksu dla mieszkańców; na dachu nowego budynku pojawi się roślinność i panele fotowoltaiczne.

Inwestycja Holm House 4 zostanie certyfikowana w systemie BREEAM, a co najmniej 40% mieszkań na terenie osiedla zostanie przystosowanych do restrykcyjnych wymogów certyfikatu Obiekt bez barier.

Za projekt odpowiada pracownia architektoniczna HRA Architekci.

W ramach nowego etapu inwestycji Skanska wybuduje 140 mieszkań o metrażach od 26 do 108 m kw., a w każdym z nich znajdzie się balkon, loggia lub taras. Projekt zakłada również powstanie 2 lokali usługowych.

- To już czwarty etap naszego bestsellerowego osiedla, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób poszukujących mieszkań. Bez wątpienia mocną stroną Holm House jest sama lokalizacja inwestycji, ale właściciele mieszkań doceniają również estetyczną, nowoczesną architekturę, niezwykle przemyślane rozkłady mieszkań oraz zwiększające komfort rozwiązania – takie jak: nawiewniki antysmogowe, panele fotowoltaiczne, zielone dachy, udogodnienia dla cyklistów i wiele innych – komentuje Agnieszka Karwala, Project Manager inwestycji Holm House w spółce mieszkaniowej Skanska.

Udogodnienia dla mieszkańców

Mieszkania, które powstaną w ramach najnowszego etapu inwestycji, zostaną wyposażone w nawiewniki antysmogowe ze specjalnymi filtrami, które pozytywnie wpłyną na jakość powietrza wewnątrz lokali oraz ograniczą przedostawanie się do nich alergenów.

Przy budynku Holm House 4 pojawią się także stojaki rowerowe, a w garażu wieszaki dla rowerów. W garażach, oprócz komórek i boksów rowerowych, znajdą się także gniazda elektryczne, co umożliwi m.in. wygodne odkurzenie samochodu. W celu zwiększenia komfortu mieszkańców, Skanska przewidziała stworzenie specjalnej przestrzeni do odbiorów przesyłek kurierskich – w pomieszczeniu ochrony znajdującym się w pobliżu wejścia do budynku.

Projekt inwestycji zakłada również powstanie wewnętrznego dziedzińca i strefy relaksu, przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców, na terenie których znajdzie się plac zabaw dla najmłodszych oraz prywatne ogródki.

Panele fotowoltaiczne i “zielona” energia w częściach wspólnych

Kolejnym elementem inwestycji, realizującym ideę ekologicznego osiedla, będą panele fotowoltaiczne, które pojawią się na dachu nowego budynku. “Zielona” energia elektryczna, którą wyprodukują, będzie wspierała zasilanie części wspólnych inwestycji. Dzięki temu koszty zużycia prądu będą dla mieszkańców niższe.

Zielone dachy i roślinność na terenie osiedla