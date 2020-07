Rusza budowa nowego dworca w Czarnej

Niewielkich rozmiarów, komfortowy, nowoczesny i proekologiczny – taki już niedługo będzie dworzec w Czarnej. PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy robót.

REKLAMA

Dworzec w Czarnej powstanie w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego według autorskiej formuły opracowanej przez PKP S.A. Będzie to tzw. IDS-modułowy, czyli projekt typowy, gdzie zaimplementowano szereg nowoczesnych i zwiększających komfort podróżnych rozwiązań. W stosunku do starego dworca, który zostanie wyburzony, nowy będzie odznaczał się nowoczesną formą architektoniczną. Zaprojektowano go jako budynek parterowy, składający się z dwóch części połączonych wiatą, co sprawia, że tworzą one spójną całość funkcjonalno-użytkową. Pierwsza z nich to część dworcowa, w której będzie mieścić się poczekalnia oraz toalety ogólnodostępne. W drugiej tzw. części miejskiej niewielki lokal komercyjny. Pod wiatą zaprojektowano 14 stojaków dla rowerów, a także stację naprawy rowerów. Dominantą założenia architektonicznego będzie wieża zegarowa o wysokości prawie 8 metrów. W ramach inwestycji uporządkowane zostanie otoczenie dworca, w tym tereny zielone. Powstaną nowe chodniki oraz droga wraz ze zlokalizowanymi przy niej 24 miejscami postojowymi, w tym dwoma przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami.

- Budowa dworca w Czarnej jest przykładem, że drogą do powstania bezpiecznej, komfortowej i przewidywalnej polskiej kolei są nie tylko inwestycje w dużych aglomeracjach, ale także w mniejszych miastach i miejscowościach. Innowacyjne Dworce Systemowe są jednym z elementów prowadzonego przez rząd programu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, który obejmuje również poprawę komfortu podróży pasażerów i dostępu do infrastruktury kolejowej – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

- Wiele dworców w Polsce, szczególnie w mniejszych miejscowościach, nie zachęcało podróżnych do korzystania z komunikacji kolejowej. Z pomocą funduszy unijnych zmieniamy ich oblicze. Już w przyszłym roku dworzec w Czarnej będzie nowoczesny, ekologiczny i co ważne dostosowany do potrzeb wszystkich podróżnych. Z Programu Infrastruktura i Środowisko na ten cel przeznaczyliśmy ponad 3,3 mln zł – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

- Nowy dworzec w Czarnej, to kolejny nowoczesny obiekt, który powstanie w województwie podkarpackim od podstaw, po otwartym na początku lipca dworcu w Sędziszowie Małopolskim. Jest on realizowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego. Oznacza to nie tylko nowoczesną architektonicznie bryłę, dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, komfort i bezpieczeństwo, ale również zastosowanie proekologicznych rozwiązań. Inwestycja w Czarnej jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, który w województwie podkarpackim obejmie łącznie sześć dworców kolejowych – mówi Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP S.A.