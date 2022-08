Rusza budowa Sienkiewicza Résidence we Wrocławiu. Inwestor zapowiada prawdziwą perełkę

Sienkiewicza Résidence powstanie naprzeciw Ogrodu Botanicznego. To najnowszy projekt Bouygues Immobilier Polska we Wrocławiu. Jego częścią będzie rewitalizacja i rozbudowa XIX-wiecznego budynku dawnej Wyższej Szkoły Filologicznej. – To ma być prawdziwa perełka – zapowiada inwestor. Właśnie wybrano wykonawcę.

Sienkiewicza Résidence to najnowszy projekt Bouygues Immobilier Polska we Wrocławiu.

Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowlane Alfa-Dach.

Za projekt odpowiada architekt Maciej Konopka.

Budowa Sienkiewicza Résidence zakończy się w I kw. 2024 roku

Francuski deweloper właśnie ogłosił generalnego wykonawcę swojej inwestycji w centrum stolicy Dolnego Śląska. – Cieszymy się, że udało się sfinalizować współpracę z firmą Alfa-Dach i budowa Sienkiewicza Résidence ruszyła jeszcze w lipcu. To nasz sprawdzony partner. Firma pochodzi z Wrocławia, więc tym ważniejsze, że budowę zrealizuje wykonawca znający realia lokalnego rynku – mówi Krzysztof Foder, dyrektor regionalny Bouygues Immobilier Polska.

To ma być prawdziwa perełka – zapowiada inwestor, fot. mat. prasowe

Sienkiewicza Résidence to naprawdę wyjątkowa inwestycja – ma niepowtarzalną lokalizację, niebanalną koncepcję, walor historyczny i wyróżniający się projekt wnętrz. Jestem pewien, że wspólnie stworzymy wyjątkowy projekt i będzie to prawdziwa perełka nie tylko wśród nieruchomości we Wrocławiu, ale w całej Polsce - zapowiada Krzysztof Foder.

Łączą historię i nowoczesność

Projekt Sienkiewicza Résidence, zlokalizowany naprzeciwko Ogrodu Botanicznego, składa się z dwóch części – Classic oraz Modern. Część historyczna, czyli Classic, to zabytkowy budynek zajmowany kiedyś przez Wyższą Szkołę Filologiczną, znajdujący się w głębi działki. Teraz zostanie zrewitalizowany i rozbudowany. Najbardziej widoczną zmianą będzie przywrócenie zasadniczej bryły dachu z zastosowaniem współczesnych rozwiązań i dostosowaniem funkcji do nowych potrzeb.

Zachowaliśmy praktycznie w stanie nienaruszonym elewacje z ich wystrojem. Pozostawiliśmy też klatki schodowe w dotychczasowych lokalizacjach z wykorzystaniem historycznych detali. Elementami nowymi są balkony z balustradami ze szkła przeziernego, aby jak najmniej zakłócały odbiór historycznej bryły – mówi architekt Maciej Konopka.

Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się latem 2024 r., fot. mat. inwestora

Wnętrza części Classic będą inspirowane stylem miejskiej kamienicy. Znajdą się tam elementy francuskiej jodełki, kamiennych portali i kasetonowego sufitu (zdobionego obrazami przedstawiającymi niebo), czy też gipsowe rozety. Dopełnieniem całości będzie sztuka współczesna i obrazy z wizerunkami postaci związanych z lokalną historią.

Z kolei część nowoczesna, czyli Modern, powstanie od podstaw i uzupełni pierzeję ul. Sienkiewicza. Będzie to nowoczesny obiekt, nawiązujący do architektury na sąsiednich działkach.

Wyszliśmy z założenia, że w XXI wieku powinna powstawać architektura adekwatna do danego czasu. Próby „odtwarzania” zabudowy historycznej, robione na siłę, są niewłaściwymi działaniami projektowymi – zaznacza Maciej Konopka.

Wnętrza części Modern będą utrzymane w stonowanej kolorystyce bieli i szarości komponującej się z elewacją. W roli dodatku nadającego wnętrzu ciepła wykorzystane zostaną drewniane lamele. Tu również na ścianach pojawią się obrazy z pracami współczesnych artystów.

Zgodnie z planem, budowa Sienkiewicza Résidence zakończy się w I kw. 2024 roku. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się latem 2024 r.