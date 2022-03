Rusza dworzec tymczasowy Gdańsk Wrzeszcz

Od 4 marca obsługa podróżnych zostanie przeniesiona z obecnego budynku dworca Gdańsk Wrzeszcz do dworca tymczasowego. Zmieni się również organizacja ruchu podróżnych.

Przenosiny obsługi podróżnych do dworca tymczasowego wynikają z postępu prac budowlanych i rozszerzenia frontu robót. W związku z tym cały budynek dotychczasowego dworca wraz z przejściem przez niego w kierunku tunelu na perony zostanie wyłączony z użytku. Obsługę podróżnych przejmie dworzec tymczasowy przy ulicy Dmowskiego położony w pobliżu wejścia do tunelu na perony w kierunku ulicy Wajdeloty. W dworcu tymczasowym zbudowanym z modułów kontenerowych podróżni znajdą cztery kasy biletowe, poczekalnię oraz toalety. Przestrzeń obsługi podróżnych będzie w pełni klimatyzowana oraz wyposażona w niezbędne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Kasy będą czynne od poniedziałku do piątku od 6 do 20, w soboty od 6 do 19, natomiast w niedzielę i święta – od 6 do 18. Wraz z uruchomieniem dworca tymczasowego zmieni się organizacja ruchu podróżnych, która zostanie oznakowana za pomocą specjalnych tablic utrzymanych w żółto-czarnej kolorystyce. Uruchomienie obiektu umożliwi wykonawcy prac budowlanych rozszerzenie ich frontu. Do tej pory wykonał on większość rozbiórek i część robót przy budowie nowych przyłączy do budynku. W najbliższym czasie prace te będą kontynuowane.

Przebudowa dworca Gdańsk Wrzeszcz jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji to 13,2 mln złotych brutto. Projekt przebudowy obiektu przygotowała pracownia TPF, a wykonawcą prac budowlanych jest firma TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski.