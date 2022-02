Rusza kolejny etap prac w parku Pole Mokotowskie

Warszawski Zarząd Zieleni rozpoczyna kolejny etap prac modernizacyjnych na terenie parku Pole Mokotowskie. Rozbetonowano już główny staw na powierzchni 13 tys. mkw. i rozpoczyna się rozbiórka mniejszych stawów. Startuje także remont domków fińskich.

Przy mniejszych stawach do rozbetonowania jest ok. 3 tys. mkw. Miejska jednostka kieruje się przy tym ideą gospodarki cyrkularnej. Pokruszony beton, który będzie nadawał się do ponownego wykorzystania, zostanie użyty m.in. do uformowania wałów wygłuszających park od strony ul. Wawelskiej. Prace rozbiórkowe powinny zakończyć się w kwietniu. Kolejnym etapem prac będzie stworzenie małych zbiorników w nowej, naturalnej technologii. W związku z naturalizacją zbiorników teren w ich otoczeniu został wygrodzony do końca października tego roku.

Trwają również prace przy dużym stawie, który jest obecnie profilowany pod nowy zbiornik. W ramach modernizacji w parku utworzony zostanie nowy, naturalny układ wodny, ze strefami roślinności szuwarowej.

Prace przy domkach fińskich zaczną się na przełomie lutego i marca. Domki będą sukcesywnie remontowane do końca listopada. Ze względu na stan techniczny, pozyskany materiał zostanie poddany selekcji pod względem możliwym do zachowania. Domki zostaną następnie odbudowane w technologii, w której powstały. W związku z remontem usunięte zostaną również 2 drzewa wrastające w fundamenty.

Nowa odsłona parku Pole Mokotowskie – naturalnie!

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy realizuje pierwszy etap modernizacji parku Pole Mokotowskie objęty dofinansowaniem unijnym. Intencją odnowy jednego z największych parków stolicy było zadbanie o jego przyrodę, zwiększenie różnorodności biologicznej i retencji wody.

W ramach modernizacji powstanie nowy, naturalny układ wodnego w parku. Zagospodarowany zostanie też zrekultywowany teren po dawnej bazie MPO, gdzie powstanie ogród biocenotyczny pełen różnorodnych roślin oraz pojawią się pełne zieleni miejsca rekreacji i strefy wejściowe. Powstaną również: nowa siłownia plenerowa, automatyczne toalety, oświetlenie, ławki i poidełka, a domki fińskie, w tym dom Ryszarda Kapuścińskiego, zostaną odremontowane. Pojawi się tu 55 nowych drzew, ponad 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin i niemal 1,5 ha łąk.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2022 r.

Inwestycja z dbałością o przyrodę

Projekt odnowy Pola Mokotowskiego jest realizowany z myślą o ochronie istniejącej przyrody parku. Zarząd Zieleni kładzie duży nacisk na minimalizację negatywnego wpływu prac budowlanych, zarówno na roślinność, jak i zamieszkujące park dzikie zwierzęta.

W trakcie realizacji inwestycji prowadzony jest nadzór przyrodniczy, a istniejąca roślinność została zabezpieczona poprzez utworzenie wygrodzonych stref ochrony zieleni, w których zabroniony jest ruch kołowy i pieszy. Co więcej, dla płazów żyjących wcześniej w stawie przeznaczonym do rozbetonowania, powstał tymczasowy zbiornik zastępczy, który zapewnia im schronienie i umożliwi rozmnażanie na wiosnę.