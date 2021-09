Rusza modernizacja 120-letniej zajezdni tramwajowej

Zajezdnia Chocianowice wreszcie doczeka się kompleksowej modernizacji. 20 września zostanie podpisana umowa na jej remont.

Zajezdnię tramwajową Chocianowice zbudowano w 1901 roku. Początkowo obsługiwała tylko trasę do Pabianic, dowożąc mieszkańców podmiejskich terenów do fabryk i zakładów w centrum Łodzi. Dziś wreszcie nadszedł czas, aby 120-letnią zajezdnię zmodernizować. Ma się to stać do końca 2023 roku.

- Cieszę się, że przeszliśmy wszystkie procedury przetargowe i udało nam się wybrać wykonawcę inwestycji. Dziś podpiszemy umowę z firmą Budimex na kwotę ponad 136 mln złotych. Przed nami duży i ważny projekt! – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

To kolejna łódzka inwestycja Budimexu. W ostatnim roku firma zrealizowała m.in. takie projekty jak nowy Wydział Chemii Politechniki Łódzkiej czy centrum biurowe Monopolis, a obecnie zajmuje się budową jednego z dwóch odcinków zachodniej obwodnicy Łodzi S14 oraz odcinka autostrady A1 między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim.

W ramach inwestycji zostanie odnowiona elewacja budynku - powróci jego pierwotna forma i architektoniczne detale. Ponadto pojawią się stylizowane bramy wjazdowe i nowa stolarka okienna, a wnętrze hali zostanie wzbogacone szeregiem wyeksponowanych dźwigarów z drewna. Zakres prac obejmuje również wymianę torowisk i sieci trakcyjnej oraz przebudowę układu zasilania wraz ze stacją transformatorową. Planowany jest także remont istniejącej remizy tramwajowej oraz budowa nowej, dwutorowej części hali do obsługi taboru, budowa budynku portierni, nowego układu drogowego i oświetlenia. Nowy układ torowy umożliwi manewrowanie wagonami bez konieczności wyjeżdżania nimi poza teren zajezdni.

Powierzchnia użytkowa po rozbudowie i modernizacji hali to 5 262,1 mkw. Prace infrastrukturalne prowadzone będą na terenie zajezdni, który obejmuje ok. 7,4 ha. Wartość prac wynosi 136 221 544,00 zł brutto. Inwestycja prowadzona jest w formule „buduj” i finansowana jest w części ze środków Unii Europejskiej.

Do odnowionej zajezdni trafi 30 tramwajów Moderusów Gamma - niskopodłogowych, klimatyzowanych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Model był trzykrotnie nagradzany za wygląd na największych targach kolejowych. Produkcja rozpocznie się w najbliższych miesiącach.