Rusza ostatni etap inwestycji w ramach rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego

Angel Poland Group rozpoczyna budowę ostatniego etapu w ramach kompleksu budynków wpisujących się w rewitalizację Przedmieścia Oławskiego. Jak zaznacza deweloper, będzie to najbardziej luksusowa realizacja spośród jego dotychczasowych inwestycji we Wrocławiu.

Angel Poland Group to firma z branży budowlanej i deweloperskiej, specjalizująca się w segmencie mieszkań luksusowych i hotelach, jak również generalnym wykonawstwie oraz kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami. Spośród najbardziej prestiżowych inwestycji warto przywołać krakowski Angel Wawel i Angel Stradom z pięciogwiazdkowym hotelem Stradom House należącym do Autograph Collection Hotels by Mariott. We Wrocławiu deweloper poszczycić się może budynkiem typu mixed-use – OVO Wrocław, obejmującym obok apartamentów m.in. pięciogwiazdkowy hotel Double Tree by Hilton oraz trzema wpisującymi się w przestrzeń Przedmieścia Oławskiego budynkami mieszkalnymi, w tym ostatnio oddanym do użytkowania przez grupę Angel City Wrocław.

Rozpoczynająca się inwestycja będzie najbardziej luksusowym z czterech powstałych tam budynków.

- Ostatni etap naszej prestiżowej inwestycji na Przedmieściu Oławskim zaprojektowaliśmy z największą starannością o komfort życia przyszłych mieszkańców, ale jednocześnie pamiętamy o tych, którzy zamieszkują pozostałe nasze budynki w ramach całego kompleksu. Konstrukcja nowej inwestycji spełni najbardziej wyszukane potrzeby indywidualnych użytkowników i jednocześnie efektywnie wpisze się w zielone otoczenie, o które również zadbamy. Na unikalny charakter kompleksu naszych budynków złożą się m.in. nowo zaprojektowane, zielone tereny rekreacyjne oraz lokale gastronomiczne i usługowe, których brakowało mieszkańcom. Całość wyznaczy nową jakość w tej części Wrocławia – mówi Tomasz Karpiel, COO Angel Poland Group.

Ważnym aspektem wyróżniającym działalność Angel Poland Group jest troska o naturę, dlatego przed rozpoczęciem budowy deweloper zadba o przesadzenie i zabezpieczenie rosnących na jej terenie drzew. Ostatecznie mieszkańcy kompleksu budynków mieszczących się na Przedmieściu Oławskim będą mogli cieszyć się nowoczesnym parkiem sensorycznym, który zostanie stworzony przy współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej miasta Wrocław.

- Nasza działalność nie kończy się na stawianiu nowych zabudowań. Od wielu lat poszerzamy tereny zielone w mieście, m.in. sadząc drzewa. Z jednej strony budujemy w najlepszej, ale również bardzo wymagającej lokalizacji, z drugiej zaś na nasze inwestycje i komfort ich mieszkańców patrzymy wielowymiarowo. Aby mieli poczucie otaczającej ich natury i piękna, w ramach odpowiedzialności społecznej stworzyliśmy m.in. uwielbianą przez wrocławian promenadę przy apartamentowcach Angel River i Angel Wings na Przedmieściu Oławskim. Ostatni etap naszej inwestycji stanowił będzie ostateczne zagospodarowanie terenu w ramach zakupionej przez nas działki i w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu wartości pozostałych nieruchomości usytuowanych w pobliżu rzeki Oławy – mówi Iwona Jurczenko, Sales and Marketing Director – West.

Deweloper zadbał, aby rozpoczynająca się budowa była odpowiednio zabezpieczona, zwłaszcza biorąc pod uwagę warunki klimatyczne które odpowiadają w Polsce za anomalia pogodowe. Oprócz odpowiedniego zabezpieczenia terenu wokół budowy, Angel Poland Group zadba o rozszerzone szkolenia dla pracowników, uwzględniające różne scenariusze kryzysowe.

- Do realizowanych inwestycji podchodzimy przede wszystkim w sposób odpowiedzialny, dlatego każdy pracownik mający swe zadania w terenie, a tym bardziej na budowie zostanie przez nas dodatkowo przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa swojego jak również okolicznej społeczności. W kontekście wypadków jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach w całej Polsce mamy poczucie, że naszym obowiązkiem jest nie tylko odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy i pracowników, ale również zadbanie o lokalną społeczność. Mamy bowiem świadomość, że mówimy tutaj o centrum Wrocławia, a budowa w sercu dużego miasta zawsze zwiąże się z większymi ograniczeniami – mówi Marcin Kaznowski, Technical Director.