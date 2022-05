Ruszą prace na dworcu Bydgoszcz Zachód. Jak się zmieni dworzec?

Prace budowlane na dworcu Bydgoszcz Zachód rozpoczną się na przełomie maja i czerwca. PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych. Nowoczesna przestrzeń w historycznej bryle, z usprawnieniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz ekologiczne rozwiązania – taki będzie dworzec Bydgoszcz Zachód po zakończeniu inwestycji.

Niebawem ruszą prace na dworcu Bydgoszcz Zachód.

PKP SA zapowiedziały nowoczesną przestrzeń obsługi podróżnych w historycznej bryle.

Dokumentację projektową przebudowy dworca opracowała pracownia WK Architekci ze Swarzędza.

Prace budowlane na dworcu rozpoczną się na przełomie maja i czerwca. Dzięki przebudowie budynek stanie się nowoczesny i przyjazny dla wszystkich grup podróżnych. Renowację przejdzie m.in. elewacja, która zyska nową kolorystykę. Pojawi się na niej nowy zegar oraz podświetlany napis z nazwą stacji. Przed wejściem do poczekalni, dzięki przebudowie, powstanie zadaszony przedsionek, w którym również będzie można oczekiwać na przyjazd pociągu.

Nowoczesna i przyjazna kolej

Całkowicie na nowo zaprojektowano poczekalnię dla podróżnych. Wnętrze będzie utrzymane w bieli i szarościach oraz doświetlone dzięki dużym oknom umieszczonym w elewacji oraz wielkoformatowej szklanej witrynie w obrębie wejścia głównego. Aranżację uzupełni nowoczesne oświetlenie, w formie kwadratowych opraw podwieszanych do sufitu. W klimatyzowanej poczekalni zaprojektowano również ławki z wyprofilowanym i wygodnym oparciem, gabloty z rozkładami jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Tuż przy niej zostaną zlokalizowane toalety. Dworzec będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wprowadzenie szeregu usprawnień tj. linie prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille`a czy mapy dotykowe dworca.

– Konsekwentnie realizujemy postawiony cel, którym jest nowoczesna i przyjazna kolej. Przebudowa dworca Bydgoszcz Zachód to kolejny krok na tej drodze. Jestem przekonany, że po zakończeniu inwestycji budynek stanie się obiektem nowoczesnym i przyjaznym dla wszystkich pasażerów oraz spełni ich oczekiwania. Inwestycje w infrastrukturę transportową na terenie polskich aglomeracji są bardzo istotne z punktu widzenia podróżnych, którzy codziennie korzystają z kolei, aby dotrzeć do pracy, szkoły, na zakupy czy do lekarza – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Niebawem na dworcu Bydgoszcz Zachód ruszą prace budowlane, które całkowicie zmienią ten budynek, fot. PKP PLK

– Podpisanie umowy na przebudowę dworca Bydgoszcz Zachód to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Bydgoszczy zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się wizytówką i ważnym punktem na mapie miasta oraz ułatwi pasażerom podróżowanie po województwie. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Już niebawem na dworcu Bydgoszcz Zachód ruszą prace budowlane, które całkowicie zmienią ten budynek. Po ich zakończeniu pasażerowie zyskają nowoczesną i komfortową przestrzeń obsługi podróżnych, przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami i bezpieczną. Dzięki zastosowanym technologiom i systemom dworzec Bydgoszcz Zachód będzie również przyjazny środowisku – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A. Ekologiczny dworzec

Dzięki wprowadzonym podczas inwestycji rozwiązaniom dworzec stanie się bardziej ekologiczny. W budynku i jego otoczeniu zaprojektowano energooszczędne oświetlenie w technologii LED wraz z automatyką sterującą. Ponadto planuje się ograniczenie strat ciepła, poprzez ocieplenie budynku oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Za optymalizację zużycia energii elektrycznej, wody i ciepła będzie odpowiadał system BMS (Building Managemnet System) sterujący urządzeniami i instalacjami. Będzie również bezpiecznej, gdyż w ramach inwestycji zostaną zamontowane nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym m.in. monitoring i systemy przeciwpożarowe.

Metamorfozę przejdzie najbliższe otoczenie budynku. Zaprojektowano pasujące do dworca oświetlenie oraz elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze. Zostanie również ułożona nowa nawierzchnia, a przy budynku zaplanowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Przebudowa dworca kolejowego Bydgoszcz Zachód jest projektem realizowanym w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jest ona finansowana ze środków własnych PKP S.A., jej koszt wynosi 4,31 mln złotych brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2023 roku.

Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwo Remontowo -Budowlane AGAD sp. z o.o. z Torunia, a dokumentację projektową przebudowy dworca opracowała pracownia WK Architekci sp. z o. o. ze Swarzędza.