Rusza projektowanie nowego parku w Warszawie. RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa już z umową

Podpisano już umowę na wykonanie projektu parku na warszawskim Tarchominie. Projekt wykona pracownia RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa za 156 tys zł. Koncepcja tej pracowni zwyciężyła w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie tego terenu. Projekt ma być gotowy w listopadzie tego roku.

- Park roboczo zwany Botewa, czyli teren w kwadracie ulic: Botewa, Myśliborska, Ćmielowska i Światowida to atrakcyjny teren zielony z nieoczywistym ukształtowaniem terenu, w samym sercu Tarchomina – mówi Jan Mackiewicz, zastępca burmistrza Dzielnicy Białołęka, odpowiedzialny m.in. za zieleń. - Od lat mieszkańcy oczekiwali, że zostanie uporządkowany i zagospodarowany. Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia tego celu pomimo obecnej, trudnej sytuacji. Chcemy nadać temu miejscu „charakteru”, stworzyć przestrzeń która będzie zachęcała aby ją odwiedzić zarówno przez osoby starsze jak i najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy – dodaje.

W 2018 roku odbyły się konsultacje, w których wzięło udział blisko 200 osób. Wskazywały one, jakie są ich oczekiwania co do charakteru tego miejsca, m.in. dostosowanie do różnych grup użytkowników, zachowanie jak największej liczby istniejących drzew i krzewów.

Pomysł na park powstał dzięki kreatywności i zaangażowaniu mieszkańców oraz ciekawej koncepcji pracowni architektonicznej. Jestem przekonany, że takie projektowanie przestrzeni, poprzedzone konsultacjami społecznymi, spełni oczekiwania mieszkańców, i że to będzie ważne, lubiane i uczęszczane miejsce na Białołęce - mówi Grzegorz Kuca, burmistrz Dzielnicy Białołęka.

Po zakończeniu projektowania, dzielnica będzie mogła przystąpić do ogłoszenia przetargu na wykonawcę parku.