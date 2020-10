Rusza projektowanie nowej trybuny na Polonii. Pod trybunami znajdzie się Muzeum Polonii

Rozpoczyna się projektowanie nowej trybuny na pierwszym łuku stadionu Polonii Bydgoszcz. Gotowa dokumentacja będzie podstawą do rozpoczęcia inwestycji w przyszłych latach. Co ciekawe, pod trybunami znajdzie się także Muzeum Polonii.

W przyszłym roku powstanie projekt nowej trybuny południowej – sektor A. Pierwszy łuk pomieści 4,5 tys. miejsc. Tak samo, jak w przypadku pierwszego etapu przebudowy stadionu – sektora B nowo zaprojektowane trybuny będą przybliżone do toru. Pod trybunami znajdzie się także Muzeum Polonii – specjalne pomieszczenie ekspozycyjne z kolekcją pamiątek klubowych.

Pod południową trybuną zgodnie z założeniami zlokalizowane będą także pomieszczenia biurowe oraz sala konferencyjna. Przebudowa pozwoli także na umiejscowienie punktów gastronomicznych od zewnętrznej strony trybuny.

Przebudowa pierwszego łuku pozwoli na połączenie trybuny głównej z nowo przebudowaną trybuną wschodnią, która została oddana do użytku w połowie tego roku. Na to zadanie wydaliśmy 23 miliony złotych. Nowoczesna trybuna spełnia wymagania ekstraligi żużlowej i pomieści 2,5 tys. kibiców. Dla zawodników został wybudowany nowy park maszyn, obejmujący boksy i garaże. Sportowcy do dyspozycji mają także zaplecze socjalno-sanitarne. Dla zapewnienia większego komfortu powstały miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.Właśnie wyłoniono wykonawcę tego zadania. To firma projektowa z Poznania, która będzie miała 12 miesięcy na przygotowanie niezbędnej dokumentacji - podaje oficjalny portal miejski Bydgoszczy.

Kolejność realizacji inwestycji w przyszłych latach będzie uzależniona od sytuacji finansowej miasta oraz możliwości pozyskania wysokiego dofinansowania zewnętrznego.