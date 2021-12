Rusza przebudowa budynku dworca z 1888 roku

Rozpoczyna się przebudowa dworca Dąbrowa Górnicza. Pochodzący z 1888 roku budynek przejdzie remont elewacji i wnętrz, zostanie także dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz współczesnych wymogów dotyczących ekologii.

Pochodzący z 1888 roku dworzec Dąbrowa Górnicza idzie do przebudowy. PKP S.A. przekazały wykonawcy robót budowlanych plac budowy.

Inwestycja obejmie między innymi renowację elewacji, wnętrz i otoczenia oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa na dworcu.

Projekt przebudowy dworca opracowała GPVT Pracownia Architektoniczna S.C. z Poznania.

Metamorfoza z poszanowaniem dla historii

Pochodzący z 1888 roku dworzec, na dawnym szlaku kolei warszawsko-wiedeńskiej, przejdzie prawdziwą metamorfozę z poszanowaniem dla jego historycznego charakteru, a co najważniejsze zostanie na nim przywrócona obsługa podróżnych. Wszystko to w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa.

Podczas inwestycji renowację przejdzie elewacja dworca - cegła zostanie wyczyszczona i uzupełniona, podobnie jak znajdujące się pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją oraz tuż przy szczycie budynku fryzy oraz inne detale architektoniczne. Zabytkowy charakter dworca podkreślą odtworzone na wzór historycznych stolarka okienna i drzwiowa oraz poszycie dachowe. Całość uzyskanego efektu estetycznego podkreśli nowa iluminacja budynku.

Odmienione wnętrza budynku dworca

Zmieni się także wnętrze budynku. Przywrócona zostanie obsługa podróżnych, która będzie odbywać się w holu pełniącym jednocześnie funkcję ogrzewanej i klimatyzowanej poczekalni. Zaaranżowano ją w nowoczesny sposób, nawiązując poprzez częściowo ceglane wykończenie ścian do wyglądu elewacji dworca. Pozostałe ściany zostaną pomalowane na kolory utrzymane w odcieniach szarości, tak jak posadzka wykonana z wielkoformatowych granitowych płyt.

Aranżację wnętrza uzupełni nowoczesne oświetlenie, umieszczone w podwieszanym, listwowym suficie. Poczekalnia będzie wyposażona również w nowe ławki, kosze, gabloty z rozkładami jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W jej sąsiedztwie zaprojektowano pomieszczenia kas biletowych, dwa lokale na wynajem, a w zachodnim skrzydle na dwóch kondygnacjach będą się mieścić powierzchnie przeznaczone dla samorządu. Resztę powierzchni zajmą pomieszczenia techniczne oraz biura.

– Przebudowa dworca w Dąbrowie Górniczej to inwestycja, dzięki której zostanie przywrócony do obsługi podróżnych ważny dworzec, którego historia sięga kolei warszawsko-wiedeńskiej. Poza tym jest to przedsięwzięcie komplementarne do przebudowy stacji, którą realizuje PKP PLK S.A. we współpracy z miastem. Jestem przekonany, że dworzec w nowej odsłonie spełni wszystkie oczekiwania klientów korzystających z usług kolei, a także będzie obiektem nowoczesnym, bezpiecznym i ekologicznym – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Dworzec przyjazny podróżnym i środowisku