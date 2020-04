Rusza przebudowa dworca w Bolesławcu. Przywrócony zostanie historyczny wygląd dworca

Poprawa komfortu podróżnych, bezpieczeństwa, dostępności dworca dla wszystkich pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnościami, a także przywrócenie historycznego wyglądu dworca - to główne priorytety przebudowy dworca w Bolesławcu. PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy. Renowację przejdzie elewacja budynku, której detale architektoniczne podkreśli nowa iluminacja. Wyburzone zostaną później wykonane przybudówki. Pozwoli to przywrócić bryle dworca jej historyczny wygląd.

Inwestycja jest realizowana w ramach największego w historii projektu budowy i przebudowy dworców kolejowych, czyli Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

- Realizujemy Program Inwestycji Dworcowych, dzięki któremu swoje oblicze zmieniają dworce w całej Polsce. Zyskuje na tym także Bolesławiec. Inwestycje w infrastrukturę, inwestycje publiczne są kluczowe dla kondycji polskiej gospodarki w trudnym czasie, którego doświadczamy. Dlatego tym bardziej cieszę się, że prace w Bolesławcu ruszają zgodnie z harmonogramami. Jesteśmy zdeterminowani, aby iść do celu, jakim jest poprawa poziomu komfortu pasażerów korzystających z polskich kolei – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

- Dworzec w Bolesławcu to szesnasty dworzec kolejowy na Dolnym Śląsku, na którym zaczynamy prace budowlane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestycja będzie kompleksową przebudową tego historycznego obiektu. Do tej pory w województwie dolnośląskim zakończyliśmy modernizację ośmiu dworców kolejowych, na dalszych siedmiu są prowadzone prace budowlane. Do nich dołącza dziś Bolesławiec – stwierdza Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Renowację przejdzie elewacja budynku, której detale architektoniczne podkreśli nowa iluminacja. Wyburzone zostaną później wykonane przybudówki. Pozwoli to przywrócić bryle dworca jej historyczny wygląd. Wymienione zostaną stolarka okienna i drzwiowa, poszycie dachowe, część stropów, a także wzmocniona konstrukcja dachu. Renowację przejdą historyczne stropy w poczekalni oraz kolebkowy w pomieszczeniu dla rodziców z dziećmi. Całkowicie nową jakość zyska strefa obsługi podróżnych (kasy, poczekalnia, toalety ogólnodostępne), która będzie funkcjonalnie połączona z przestrzenią handlową. Nowością w poczekalni będzie nowoczesny system dynamicznej informacji podróżnych (elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów) oraz system informacji głosowej.

Dworzec będzie również przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych, wykonanie ścieżek prowadzących, oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz map multisensorycznych dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dostosowanie dworcowych toalet. Dzięki inwestycji budynek zyska nowoczesne systemy bezpieczeństwa: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowy. Na dworcu zostaną również wymienione pozostałe instalacje, a także zainstalowany system BMS (Building Management System) nadzorujący pracę urządzeń i instalacji. Dworzec będzie równie bardziej ekologiczny m.in. poprzez montaż energooszczędnego oświetlenia LED oraz ocieplenie przegród budowlanych .

Metamorfozę przejdzie najbliższe otoczenie budynku. Dawny budynek szaletu zostanie odnowiony i przekształcony w wiatę rowerową. W pobliżu zostanie zlokalizowany również parking rowerowy. W otoczeniu dworca na zostaną ułożone nowe chodniki oraz zamontowana mała architektura.