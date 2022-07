Rusza przebudowa dworca w Raciborzu. PKP S.A podpisały umowę z wykonawcą

Funkcjonalnie zaprojektowana przestrzeń, taras nad wejściem głównym, kubistyczna bryła i nowocześnie urządzone wnętrza oraz zielone ściany na elewacji - to tylko niektóre z cech dworca w Raciborzu po przebudowie. PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac.

REKLAMA

Przebudowa dworca w Raciborzu to jedna z sześciu inwestycji realizowanych w województwie śląskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Dworzec zyska całkowicie nowe oblicze i funkcje.

Przestanie być tylko budynkiem służącym obsłudze podróżnym, ale stanie się również centrum życia kulturalnego Raciborza.

W wydarzeniu związanym z podpisaniem umowy z generalnym wykonawcą przebudowy raciborskiego dworca wzięli udział m.in. Krzysztof Golubiewski – członek zarządu PKP S.A., Michał Woś – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Jan Kanthak – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Dariusz Polowy – prezydent miasta Racibórz.

Zjawiskowa metamorfoza

Bryła dotychczasowego dworca, który wybudowano w latach 70. XX wieku, przejdzie olbrzymią metamorfozę. Budynek będzie składał się z trzech funkcjonalnie połączonych ze sobą segmentów. Elewacja dworca zyska nowoczesny i nieco industrialny wygląd. W fasadzie zaprojektowano wielkopowierzchniowe przeszklenia mające na celu doświetlenie wnętrz budynku. Na parterze, pomiędzy witrynami, zdecydowano się na druciane okładziny elewacyjne, natomiast na piętrze przestrzenie pomiędzy nim wypełni cegła klinkierowa. Ciekawym elementem zdobniczym w centralnej, najbardziej reprezentacyjnej części fasady, będzie umieszczenie na wysokości pierwszego piętra słupków wykonanych z blachy corten (to specjalny rodzaj blach, których warstwa wierzchnia przypomina rdzę, używany w architekturze w celu nadania przestrzeni industrialnego charakteru). „Łamią one porządek” na elewacji, dodając jej ciekawego charakteru. Szczyt części centralnej będzie zwieńczony zegarem oraz podświetlanym napisem z nazwą dworca kolejowego. Poza fasadą wyjątkowo interesująco będzie prezentowała się południowa ściana budynku.

Zaprojektowano tam „zieloną ścianę” o powierzchni 60 m kw., na której ma rosnąć prawie pięćset roślin siedmiu gatunków, w tym m. in. trzmielina, barwinek pospolity czy turzyca. Elewacja dworca w nowej odsłonie zyska nową iluminację podkreślającą jego bryłę.

Elewacja dworca w nowej odsłonie zyska nową iluminację podkreślającą jego bryłę, fot. PKP S.A.

Mniejszy, modne szarości i blacha cortenowska

Dworzec po przebudowie będzie mniejszy niż obecnie. W jego centralnej części, na parterze, zaprojektowano nowocześnie urządzoną przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol oraz sąsiadującą z nim poczekalnię. Uwagę będzie zwracał w szczególności wystrój wnętrza, w którym połączone zostaną modne „szarości” z okładziną wykonaną z blachy cortenowskiej. Aranżację wnętrza uzupełnią ławki, gabloty na rozkłady jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesne oświetlenie. Tuż obok poczekalni i holu w jednym z pomieszczeń będzie się znajdował parking rowerowy. Pomieści on co najmniej 26 jednośladów. Cykliści znajdą tam również stację naprawy rowerów. Po przebudowie nieco zmieni się droga dojścia na perony. Do tunelu prowadzącego na nie dostaniemy się bezpośrednim przejściem przez centralną część budynku lub wychodząc do niego z poczekalni. Na piętrze środkowej części budynku zaprojektowano poczekalnię letnią, będącą jednocześnie tarasem widokowym – otwartą przestrzenią, przykrytą dachem z naświetlem w części centralnej, z zielenią i małą architekturą. Dostaniemy się do niej z peronu lub windą z parteru dworca. Z tarasu, który znajdzie się na osi widokowej ulicy Mickiewicza, będzie można dostrzec m. in. wieżę kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Nowe funkcje dworca

Dzięki przebudowie skrzydła budynku zyskają całkowicie nowe funkcje. W części północnej na parterze zaprojektowano przestrzeń dla gminy Racibórz, a na piętrze biura dla spółek kolejowych. Natomiast w skrzydle południowym na poziomie ulicy znajdą się lokale handlowo-usługowe, a na piętrze strefa kultury prowadzoną przez samorząd.

Rozpoczęcie przebudowy dworca w Raciborzu to kolejny dowód na to, jak bardzo zmienia się polska kolej. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają nowoczesny, komfortowy i bezpieczny dworzec, który połączy w sobie funkcje transportowe, społeczno-kulturalne oraz handlowe. Cieszy również to, że będzie on posiadał wiele rozwiązań przyjaznych środowisku, takich jak panele fotowoltaiczne, odzysk wody deszczowej czy energooszczędne oświetlenie – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Podpisanie umowy na przebudowę dworca w Raciborzu to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy miasta zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się wizytówką i ważnym punktem na mapie Raciborza oraz ułatwi pasażerom podróżowanie po Śląsku. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Rusza przebudowa dworca w Raciborzu fot. PKP S.A.

– Dzięki przebudowie dworzec w Raciborzu przejdzie prawdziwą metamorfozę. Stanie się komfortowy, bezpieczny oraz ekologiczny. Wewnątrz podróżni znajdą gustownie i nowocześnie urządzoną przestrzeń obsługi podróżnych oraz miejską strefę kultury. Z ciekawszych rozwiązań architektonicznych należy wspomnieć o tarasie na dachu budynku oraz „zielonej ścianie” zbudowanej z roślin na południowej elewacji dworca – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Budynek dworca Racibórz w nowej odsłonie będzie przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne. W budynku pojawią się nowe rozwiązania, takie jak linie prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille’a, windy, pochylnie i szereg innych, które pozytywnie wpłyną na komfort pasażerów.

Inwestycja nie ogranicza się jedynie do poprawy estetyki i zwiększenia komfortu podróżnych. Na dworcu zostanie wdrożonych szereg rozwiązań ekologicznych. Wśród nich są energooszczędne oświetlenie, odzysk wody deszczowej i użycie jej jako wody szarej, wentylacja z odzyskiem ciepła oraz panele fotowoltaiczne do pozyskiwania „zielonej energii”. Dzięki nowoczesnemu monitoringowi i systemowi bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprawi się bezpieczeństwo na dworcu i w jego otoczeniu.

Po południowej stronie dworca powstanie niewielki parking samochodowy, a wzdłuż budynku wyremontowane zostaną chodniki.

Inwestycja w Raciborzu to koszt nieco ponad 30 mln złotych brutto. Jest ona dofinansowana z budżetu państwa. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., które przebudowują raciborski dworzec w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Wykonawcą prac jest Texom sp. z o.o. z Krakowa, a dokumentację projektową opracowała pracownia GPVT S.C. z Poznania.

Planowany termin zakończenia inwestycji to pierwsza połowa 2024 roku.