Rusza przebudowa dworca w Żyrardowie. Powstanie tam... biblioteka

Pochodzący z lat 20. XX wieku dworzec w Żyrardowie zmieni swoje oblicze. PKP S.A. podpisały porozumienie z miastem, dzięki któremu dworzec będzie służył nie tylko pasażerom kolei, ale i lokalnej społeczności.

Rusza modernizacja zabytkowego dworca w Żyrardowie.

Budynek po modernizacji przestanie być obiektem służącym tylko obsłudze pasażerów, ale zgodnie z planami będą się w nim mieścić m.in. biblioteka oraz prowadzony przez Urząd Miejski punkt obsługi mieszkańców.

Dzięki sygnowanemu dziś (20.06.) dokumentowi Polskie Koleje Państwowe S.A. zobowiązały się do przeprowadzenia inwestycji w Żyrardowie, pod warunkiem wynajęcia przez miasto przestrzeni na dworcu po jego przebudowie. Budynek po modernizacji przestanie być obiektem służącym tylko obsłudze pasażerów, ale zgodnie z planami będą się w nim mieścić m.in. biblioteka oraz prowadzony przez Urząd Miejski punkt obsługi mieszkańców. Funkcje dworcowe zostaną przeniesione na parter wschodniego skrzydła, gdzie będzie zlokalizowana przestrzeń obsługi podróżnych wraz ze specjalną poczekalnią dla najmłodszych pasażerów. Usługi miejskie będą świadczone w zachodnim skrzydle dworca i na piętrze.

– Formuła współpracy, polegająca na tym, że PKP S.A. modernizuje dworzec, a samorząd wynajmuje na nim powierzchnię, sprawdziła się już w wielu miejscach w Polsce. Przykładami mogą być dworce Węgliniec, Kąty Wrocławskie czy Kraków Swoszowice, gdzie powstało centrum kultury. Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu dworzec w Żyrardowie w niedalekiej przyszłości połączy w sobie obsługę podróżnych z usługami ważnymi dla mieszkańców miasta – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Podpisanie porozumienia otwiera drogę do inwestycji, która będzie kompleksową przebudową historycznego, bo pochodzącego z lat 20. XX wieku, dworca. Budynek został wybudowany według projektu architekta Romualda Millera w tzw. stylu narodowym, będącym mieszanką polskiego dworu szlacheckiego z motywami renesansu i baroku. Obecnie inwestycja jest na etapie przygotowania, ale już niebawem, bo jeszcze w trzecim kwartale bieżącego roku, planowane jest ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Po zakończeniu prac nad projektem poznamy jej szczegółowy zakres. Jednak już dziś możemy powiedzieć, że będzie to kompleksowa przebudowa dworca z poszanowaniem dla jego zabytkowego charakteru. Po modernizacji poprawi się estetyka budynku i jego otoczenia. Wnętrza będą bardziej funkcjonalne, dostosowane do współczesnych standardów obsługi podróżnych, a także do potrzeb wszystkich podróżnych, w osób z niepełnosprawnościami czy rodzin z dziećmi. Z kolei dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym poprawi się bezpieczeństwo na dworcu i w jego bezpośrednim otoczeniu, a sam obiekt stanie się bardziej przyjazny środowisku.

Dworzec w Żyrardowie został wpisany do obecnego Programu Inwestycji Dworcowych w sierpniu 2022 roku. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych PKP S.A. Planowany wstępnie termin otwarcia dworca dla podróżnych po przebudowie to 2026 rok.